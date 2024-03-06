逐步推广至五地区 土管局新工具助居民查找医疗护理设施

本地更多地区的居民日后只要通过手机，就能轻易查找住家附近的医疗和保健护理设施。医生和义工也能利用全新的网络地图，为有需要的民众介绍有益身心的邻里活动，帮助他们保持健康。

新加坡土地管理局星期三（3月6日），在滨海湾金沙会展中心举行的地理空间和定位科技会展（Geo Connect Asia 2024）上，分别与卫生部医疗护理转型署和新保社区医院（SingHealth Community Hospitals）签署谅解备忘录，利用地理空间信息和技术，改善人们生活。文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉见证签署仪式。

卫生部医疗护理转型署和杨厝港基层组织，去年率先在杨厝港推出“在地数码连接”（Digital Local Connect，简称DLC）数码工具。这个工具犹如一本指南，让基层领袖、义工、家庭医生和社区伙伴，搜索社区内的医疗、保健护理，以及社区服务和设施，帮助居民更好地规划护理需求。

拟今年绘成网络地图 助医疗和社服人员介绍区内活动

土管局将与卫生部医疗护理转型署合作，把这个数码工具逐步扩展至文礼等五个地区。目前，DLC工具也包含土管局多功能地图OneMap的数据，不过OneMap的应用和网站暂不提供DLC功能。

为鼓励民众多参与有益身心的社区活动，土管局也与新保社区医院共同开发“灵动社区资源地图”（Living Asset Map Portal），帮助医疗和社会服务人员为有需要的居民介绍区内活动，如太极拳和尊巴舞等。

已有超过60名东北区居民参与试用这个网络地图。当局预计在今年底完成绘制地图，供全岛各地的医疗和社会服务人员使用。

唐振辉说：“我们知道，要保持健康，不只是医院或诊所的事，它也与我们的日常习惯息息相关。我希望，利用地理空间技术支持‘社会处方’，让更多新加坡人过上更健康、更积极的生活。”

所谓“社会处方”是针对病人在社会层面，包括社交生活与日常习惯，做出健康管理指导。

唐振辉也在会展上宣布，由土管局与新加坡海事及港务管理局联合制定的更新版“新加坡地理空间总蓝图”（Singapore Geospatial Master Plan）正式推出，以推动政府未来10年的地理空间规划。

华为与博跃赢得土管局OneMap GPT挑战

科技起步公司博跃（BuzzAR）发明的“旅游小帮手”（Tourist Buddy），通过一个虚拟人物向用户介绍本地好去处。（叶振忠摄）

土管局去年发起“OneMap GPT”挑战，邀请不同机构和专业人士，借助生成式人工智能科技，并利用政府和私人企业的各种数据，为OneMap增添创新功能。

华为国际和科技起步公司博跃（BuzzAR）从40多个参赛企业和个人中脱颖而出，成为OneMap的首批科技合作伙伴，各可获得土管局颁发的5万元奖金。

华为国际利用多种生成式人工智能模型，为OneMap开发了一款比谷歌地图更加智能化、个性化的咨询功能。这项技术整合了本地房地产公司、政府部门、交通业者和零售商家等公开数据。公众或可在今年内试用这项新功能。

华为国际首席数据和人工智能执行官费尔南德斯（Ashley Albern Fernandez）受访时说：“如果你问谷歌地图，如何在今天午餐后在东海岸租脚踏车，它可能理解不了，但我们却能通过整合数据，让地图提供本地化服务。”