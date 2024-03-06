自雇者报税流程进一步简化 逾10万佣金代理表格已预先填资料

新加坡国内税务局今年进一步简化自雇者的报税流程，特别是佣金代理和送货员。其中，超过10万名佣金代理的报税表格已预先填好收入资料。

国内税务局星期三（3月6日）发文告说，今年会通过两项举措，简化自雇者的报税流程，包括首次要求近700家佣金代理商在3月1日之前，收集、保留和提交旗下抽佣经纪的身份和收入信息。约650家代理商在截止前提供了资料，帮助超过10万名佣金代理，预先填妥报税表格。

自雇送货员可照固定费用扣除比例 申请扣除业务开支

税务局也首次为自雇送货员，推出“固定费用扣除比例”（Fixed Expense Deduction Ratio）安排，年总收入在5万元或以下的送货员，可根据他们使用的交通工具，申请扣除业务开支。

例如，用步行、搭公共交通或骑脚踏车送货的送货员，可扣除的业务开支，为年总收入的20％；使用个人代步工具、电动脚踏车或电单车，可扣除35％；货车则可扣除60％。对于使用多种配送方式的送货员，应将每种方式赚取的收入，根据个别的固定比例进行扣除。

固定费用扣除比例安排，之前只适用于佣金代理、私召车和德士司机。

根据税务局文告，今年有超过180万人可享有“无须呈报所得税服务”（No-Filing Service，简称NFS）。这些纳税人不必呈报所得税，但仍会接到通知，要求他们核实自动纳入的收入资料是否准确，以及检查扣税资格。

约有18万人受益于“直接估税通知书”（Direct Notice of Assessment）计划，他们从3月中起接到税单后，若须修改收入和扣税详情，仍可在税单日期的30天内上网更改。

须提交所得税申报表的纳税人、雇员和自雇者，应在4月18日之前到政府税务网站（myTax Portal）提交资料。税务局鼓励纳税人使用财路（GIRO）和PayNow作为缴税和退税方式，确保交易安全。