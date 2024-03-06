借出银行户头代“韩国女友”收款逾4万元 男子判监16周

中年汉坠入爱的漩涡，接获警方警告仍执迷不悟，协助网恋“女友”接收4万多元不明款项；在户头被警方监控后，还使用母亲户头收款，被判入狱16周。

被告陈永安（54岁）面对四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，他星期三（3月6日）承认其中一项，余项交由法官下判时纳入考量。

根据案情，被告2021年在脸书上，认识一名自称素金、在韩国工作的女子。虽然从未与素金见面，但被告仍与素金谈起恋爱，两人一般通过脸书、WhatsApp等社交软件联系。

2022年4月4日至5月30日，被告几个银行户头共收到2万4700元款项，他随后把这些钱转入素金、或他相信是素金父亲的银行户头，以及用来购买加密货币或iTunes储值卡，他收下其中400元当酬劳。

2022年6月15日，警方开始调查这些银行转账，并警告被告，素金是骗子，不要再帮她。

被告也在7月25日收到警方发出的24个月有条件警告，指示他删除脸书、推特等社交软件，并拉黑素金和他相信是素金父亲的联系，且在这段时间内只能使用一个银行户头，不得让他人使用。

然而，2022年7月25日至8月12日期间，被告再度联系素金。8月12日前后，素金告诉被告她遭遇车祸，需要钱支付医药费和税务，已向一人借了2万元，需要新加坡户头代为收款。

户头被警方监控 被告借出母亲银行户头

由于被告的户头被警方监控，他便借出母亲的银行户头，但他警告对方不要滥用户头，以免害他惹上麻烦。

8月13日，被告要求素金停止汇款，但当对方要求他用这笔钱购买iTunes储值卡时，他仍从户头提取3000元帮素金购买，并把储值卡的信息发给素金。

被告母亲的银行户头随后被当局冻结，追回里头1万7000元的款项。

控方指出，综合所有控状，被告共替素金转账4万8090元，还收下400元作为酬劳；即使被警方告知素金是骗子后仍继续协助对方，因此建议法官判被告坐牢四至五个月。（人名译音）