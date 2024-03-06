最新拥车证成价 中小型汽车组回弹至8万元价位

中小型汽车组的拥车证成价连续两次走跌后刺激买气，促使最新一轮的成价回弹，重返逾8万元的价位。

3月第一轮拥车证公开投标活动星期三（3月6日）下午结束，应对大众市场需求的中小型汽车组（A组）成价上升6199元（8.07％），报8万3000元。

大型及豪华车组（B组）微跌990元（1.02％），报9万6010元。一般用于注册B组汽车的公开组（E组）增加1004元（1.07％），报9万5010元。

货车和巴士组（C组），上扬2598元（3.56％），报7万5599元。

电单车组（D组）成价略增489元（5.49％），报9400元。

百胜汽车集团主席梁南兴告诉《联合早报》，这一轮各组别拥车证成价大致平稳，而中小型汽车组成价上升是意料中事。主要原因是今年1月中旬车展收到的订单，车辆已陆续抵达本地，车商要交货给车主，因此进场竞标拥车证。

业者：未来各组别成价或呈缓慢下滑趋势

和去年供不应求相比，梁南兴认为目前拥车证供应情况已有改善，未来各组别成价或呈缓慢下滑趋势。

他以一般用于注册大型及豪华汽车的公开组成价为例，指最近几轮该组的竞标成价都比大型及豪华汽车组成价低，显示去年代理竞相投标公开组拥车证，以便可随时交车的情况不再出现。

陆路交通管理局早前宣布，今年2月至4月的拥车证配额共计1万4707张，比去年11月至今年1月的1万4388张多319张，或2.2％。

新加坡车业公会会长梁添丁受询时说，政府调用未来拥车证，来应对配额低谷期的做法，有助稳定拥车证成价。

随着今年第一季即将来到尾声，他希望陆交局可以提前公布未来数个季度即将提前拨出的拥车证数量，让车商有时间规划和采购车辆。这样一来，预料拥车证成价波动不会太大。

他也说，近期B组的需求减少，车商目前都是收到订单才去竞标，之前A组和B组成价的差距皆超过2万元，但这一轮的价差拉近至1万多元。

业者：增车辆总数关键在于何时及增加多少张拥车证

针对交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期二（5日）在国会说，对一次过增加车辆总数持开放态度，梁南兴认为关键在于要在何时及增加多少张拥车证。

他说，若以政府曾在2002年和2003年发放多5000张公开组拥车证为例，在超过20年后的今天，新增的拥车证数量要更显著，才能达到让成价下降的效果。

“希望政府可以讲得更明确，让消费者知道。如果未来拥车证会增加，那有些人可能可以等，不会要现在买车。”

梁添丁认为，新加坡人口不断增长，一些家庭有拥车需求，但政府维持车辆零增长的政策，是造成之前拥车证成价破六位数的原因之一。因此，他欢迎政府考虑增加车辆总数，但关键同样是可能发放的拥车证数量。

“如果数量够多，那拥车证的成价会有很大的波动，但如果分开数年落实，可能效果不显著。”