微软与本地机构推出培训计划 助企业与员工掌握AI

科技巨头微软与精深技能发展局和职总恒习合作推出培训计划，帮助本地企业和员工掌握人工智能技能。

微软与精深局的合作，将在未来三年惠及2000家中小企业。双方会推出实用课程，让企业了解如何运用人工智能（AI）实现转型，并在充满挑战的商业环境中抓住新机遇。

微软星期三（3月6日）也与职总恒习（NTUC LearningHub）签署谅解备忘录。双方将合作培训多达10万名职总会员，提稿他们对的人工智能的基本认识和理解。

此外，微软还会同成人学习学院（Institute for Adult Learning）合作，把AI融入成人教育中，并共同开发及测试新工具，提升学员的学习体验。

人工智能先锋计划 与五机构合力推动解决方案

微软星期三也推出人工智能先锋计划（AI Pinnacle Program），与五家机构合力推动人工智能解决方案。这些机构是：保安服务公司策安（Certis）、内政科技局（HTX）、新传媒、海事工程公司海庭（Seatrium），以及卫生部属下的全国医疗科技机构新联科技（Synapxe）。

为帮助中小企业提升生产力和效率，微软也与新加坡企业发展局和新加坡全国人工智能核心计划（AI Singapore）合作，加速推动企业采用微软的AI助手“智能副驾”（Copilot）。

陈振声：AI颠覆潜力巨大 善加利用可助我国克服局限

教育部长陈振声星期三出席培训计划的签约仪式。他致辞时指出，人工智能有着巨大的颠覆潜力，“但如果我们善加利用，管理得当，它将能使我国克服资源、人力和地理限制”。

他强调，仅拥有人工智能技术是不足够的，也须有相应的法律制度，以及能提供财务支持的金融机构，才可有效发挥人工智能的潜能。

策安集团主席刘永强指出，企业实施人工智能方案前，管理层须营造一个友善的环境，让员工提出反馈。企业也要须鼓励员工不要害怕失败，并从失败中学习。