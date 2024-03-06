家中装行动检测仪试点计划 让年长者居家获助及时

年长者独自在家，若跌倒或发生意外无人求助，后果可能非常严重。本地社区护理业者正展开试点计划，为年长者家里安装仪器，可全天候监控了解屋内行动，必要时可及时通知当局提供援助。

这项名为优化居家个人照料（Enhanced Home Personal Care，简称HPC+）的试点计划，延续了居家个人照料（HPC）计划，安排护理人员上门为行动不便的年长者提供日常生活上的支持，如帮他们冲凉和用餐和提供家政服务。截至2022年底，共有约3900名年长者从中受益。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时，作出这个宣布。

卫生部去年1月开始试点的HPC+计划，提供额外全天候服务，通过行动检测仪分析年长者在屋内的动向。若年长者跌倒，或发生任何意外无法动弹，仪器将通知后勤团队，方便工作人员安排援助。

目前有五个社区护理机构在11个地点推行HPC+计划，共328名年长者受益。这11个地点分散在年长者密度较高的地区，如义顺、麦波申和庙弯。

住在义顺的彭家新（87岁）患有糖尿病，也有高血压和高胆固醇。他因跌倒后行动不便，在家须用拐杖行走，出门须坐轮椅。彭家新的唯一看护者是妻子戴爱华（73岁），但她每个星期一至星期五早上6时至10时外出去办公室打扫卫生，留下他一人在家。

所幸，夫妇通过触爱社会服务的介绍，去年3月加入HPC+计划。触爱的护理人员会在戴爱华工作时，上门看护彭家新，每周两次接送他去洗肾中心。此外，他们的家里安装了检测仪器，戴爱华若须出门，不必过于担心彭家新在家发生意外。

卫生部将最迟在2024年底对HPC+试点计划进行评估，再考虑是否将计划推广到全岛。

马善高：根据年长者经济情况 提供高达80%津贴

马善高说，政府根据年长者的经济情况，提供高达80%的居家看护服务津贴，并扩大保健储蓄范围，涵盖居家看护服务。

至于须要到疗养院的年长者，马善高说，目前的中位数等候时间是一个月，护联中心也会为等候期间须要看护的年长者提供援助。

随着我国人口越来越老龄化，政府早前宣布在乐龄SG（Age Well SG）计划下投入35亿元，其中19亿元将拨给卫生部增添设施和服务，包括增建活跃乐龄中心（Active Ageing Centres）。

马善高说，目前有157家活跃乐龄中心，2025年将增至220家，届时每10名年长者就有八人可以在住家附近参加中心的活动。