特殊学生托管中心收费顶限7月起调低 中等家庭自付费用可省达40%

特殊学生托管中心的收费顶限将从今年7月起调低。中等收入家庭每月自付的费用可减少多达40％，预计每年有100户家庭获益。

目前，特殊学生托管中心的收费不能超过当局规定的顶限，较低收入的家庭会获取较高的津贴。接下来，收费调整将协助更多中等收入家庭减少开销。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期三（3月6日）在国会举例说，一个家庭月入6000元的家庭每月须自付的费用，将从500元减至约340元。

学前教育中心收费顶限明年起调低

此外，获政府资助的学前教育中心明年也将调低收费顶限，多数家庭的每月自付费将介于3元至441元，这将惠及约9万5000名儿童。

明年1月起，主要业者和伙伴业者经营的学前中心每月收费顶限各减40元，全日制托儿服务的收费顶限分别降至640元和680元。扣除津贴，家庭月入在3000元及以下的低收入家庭每月只须支付3元。

孙雪玲指出，收入在中位数水平的家庭届时所支付的全日制托儿费将减至208元，比目前少约18％。2026年，政府会进一步降低收费顶限，双薪家庭须支付的学前中心费用将与小学和学生托管中心相近。

她也说，政府正按计划增加学额。到了2025年，获政府资助的学前教育学额比率，将从目前的65％增至80％。

鲁比妮（35岁，公务员）的女儿分别三岁和六岁，在主要业者经营的学前教育中心上学，每月共须支付500多元的学费。长女明年上小学，幼女的学费明年将减43元。

她受访时说：“像我们这些中等收入的夹心层，任何额度的学费下调，对我们多少都有帮助，尤其现在生活费上涨。此外，确保学前教育领域维持良好的服务素质和教学团队也很重要。”