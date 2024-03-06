打击钓鱼骗案 新电信推出身份验证服务SingVerify

为进一步打击猖獗的钓鱼诈骗案件，新电信推出新的后端身份验证服务，可帮助银行和电商平台等，比对用户的设备号码及位置等电信资料，避免用户身份被骗犯冒用。

新电信星期三（3月6日）正式推出SingVerify服务，可通过应用编程接口（Application Programming Interface，简称API），加入银行、电商平台等企业客户已有的多重要素验证（Multi-factor authentication）流程，以应对网络钓鱼和恶意软件应用等诈骗手段。

目前推出号码验证渠道

新电信新加坡企业董事经理林成广介绍，公司目前推出的验证渠道是号码验证，即用户在登录或使用服务平台时，平台可通过SingVerify验证用户使用的设备号码，是否是注册时保存的号码，从而确认用户是否自行操作。

林成广举例，骗子可能通过钓鱼等手段，获取用户的银行账户、密码，甚至是一次性密码（OTP）。但当骗子试图用自己的设备登入用户的网络银行账户时，SingVerify可以发现这个设备的电话号码与用户的不同，从而提醒银行，必要时拦截登入。

目前，网上投资平台老虎证券（Tiger Brokers）和移动认证服务商IPification，已开始将SingVerify纳入安全验证流程，预计今年上半年可正式投入使用。

后续将增加位置验证功能

SingVerify后续将增加位置验证功能，可以在用户使用电脑等其他设备登录时，比对手机信号塔的数据，实时确认用户手机是否就在这个设备的附近，从而降低账户被盗用的风险。

新电信已在3月4日与第一通（M1）签署合作备忘录，为M1用户也提供SingVerify服务。同时，这项服务开放让全球其他运营商付费采用。

本地诈骗案连年攀升，去年同比上升近五成，达4万6563起，但由于各机构接连推出反诈措施，并快速截住受害者钱款，总损失金额同比稍降至约6亿5180万元。