2030年社区将提供更多 心理健康咨询辅助和诊治服务

人们若面对心理健康问题可在社区寻求援助，本地目前有73个邻里咨询小组和29个社区辅助小组，到了2030年将分别增加至90和50个小组。到时本地所有32间综合诊疗所和1350家健康SG全科诊所，也将提供心理健康服务。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时说，有轻微到中度心理健康疾病的患者更适合到社区进行护理，以便能继续日常生活和维持社交圈子。

为此，卫生部宣布，在2030年前把邻里咨询小组（Community Outreach Teams，简称CREST) 从目前的73个增加至90个，其中15个专门帮助青少年。邻里咨询小组旨在提供基本的情感支持和筛检，以便及早识别和转介可能出现心理健康问题的人，接受进一步评估和介入。

社区辅助小组（Community Intervention Teams，简称COMIT）也将从目前的29个增加至2030年的50个，同样有15个小组专门帮助青少年。小组协助全科诊所提供辅导、心理治疗等服务。

到了2030年，本地所有32间综合诊疗所和1350家健康SG全科诊所也将提供心理健康服务。

根据全国心理健康战略下的四个心理健康服务等级，第一级别针对一般公众；第二和第三级别面向有轻微或中度心理健康问题的人，包含辅导和心理治疗。第四等级针对严重心理健康疾病患者，涵盖精神科治疗和长期心理介入方案。

卫生部年底推出实践指南 整合诊断转介及协调工作

卫生部今年底将推出实践指南，整合不同级别和机构之间的诊断、转介和协调工作。

政府最迟会在2025年成立全国心理健康办公室，监督全国心理健康战略的执行工作，以及规划心理健康护理的未来发展。普杰立说，办公室将包括来自不同宗教组织的工作人员，提供社区心理健康援助。