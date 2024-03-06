多项措施助特需人士就业和融入社会

政府将延长特需人士入职培训计划、增加庇护工作室名额，根据特需者的个别需求与潜能，为他们提供不同的就业机会。同时，通过增设包容残障服务中心和增加日间活动中心的名额，帮助他们独立生活、更好地融入社会。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆，星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部开支预算时，宣布多项推动特需人士就业及融入社会的举措。

在《2030年加强残障服务总蓝图》下，政府将加强特需人士的就业支持，以实现在2030年让本地特需人士就业率达到40％的目标，并提供足够资源，协助他们更好地在社区中生活。

首先，当局将延长特需人士的入职培训计划（Place-and-Train），并将计划纳入常规的就业支持措施中，预计在未来两年，可帮助200名特需人士就业。这项计划2021年推出，截至去年12月，已协助超过330名特需人士就业。

聘请特需人士的雇主，政府将津贴特需员工月薪的九成，为期一年；特需员工也可获九成的培训津贴。

另外，协助培训特需者的庇护工作室（Sheltered Workshop）目前有1700个名额，当局承诺到2030年，增加多500个名额。位于景万岸—菜市社区服务中心的APSN庇护工作室，今年将率先增加100个名额。

庇护工作室帮助的对象是能力适宜工作，但尚未准备好或无法就业的特需人士。工作室会根据他们的需求，提供技能培训与就业支持。

在打造包容社区方面，政府明年将在裕廊西与榜鹅增设两个包容残障服务中心（Enabling Services Hub），为裕廊西、榜鹅、后港、盛港和实龙岗一带的特需人士和他们的看护者提供服务。首个设在淡滨尼的包容残障服务中心自去年8月开办至今，已服务超过140名住在淡滨尼和勿洛的特需者和他们的看护者。

到2030年，特需人士日间活动中心的名额将增加500个，从1800增至2300个。

目前有约5400人在残障者交通津贴（Enabling Transport Subsidy）计划下受惠。这笔津贴可资助他们出行，比如前往特殊教育学校或参加社区活动。下个月1日起，津贴将提高，约四成受惠家庭的交通费预计可减少10％或更多。

特需烘焙师施展专长 母亲：希望社会更开明

儿时诊断出自闭症的刘立伟（36岁），已在咖啡座担任烘焙师超过一年。他独自搭乘公共交通工具上下班，雇主也为他打造合适的职场环境，方便他的日常工作。

刘立伟在2021年参加太和观慈善机构设立的烘焙工坊，从此发掘了对烘焙的兴趣。

由于表现优异，他在机构协助下开始在工艺教育学院的文咖啡座上班，负责制作布朗尼、甜甜圈与玛芬等糕点。

太和观慈善机构高级社工陈佳仪说：“我们为特需人士提供职业培训和就业机会，根据他们的兴趣与专长，安排匹配的工作、与雇主商讨如何打造适合的职场环境，并长期同特需人士保持联系，协助他们解决难题。”

咖啡座会在食材上贴上标签，并用颜色标记制作步骤；社工则教导立伟上下班的交通路线，如何从住家搭乘地铁到碧山，再转搭巴士到工教院。

文咖啡座老板文传美（62岁）说，这是咖啡座第一次聘请特需人士，要付出时间与耐心跟他们沟通，了解他们的动作表情，“比如立伟遮盖耳朵，就表示暂时不想听了”。

她提到，须要给予立伟明确的指导，也避免临时改变安排，让他感到混淆。未来，咖啡座打算聘请更多特需人士，为他们提供就业机会。

刘立伟能够独立出外工作，离不开母亲蔡莲叶（家庭主妇，63岁）开明的态度。

蔡莲叶受访时说：“以前看不开，担心孩子没人照顾，现在放手了。立伟独立工作，没有一直在家，但下班回家很开心，因为他有了责任和精神寄托，找到自身价值。真的希望社会能更包容特需人士。”