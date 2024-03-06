卫生部改进健康SG保健护理计划 鼓励全科医生提供更具体健康建议

卫生部将针对更多慢性病推出保健护理方案，并改进健康SG保健护理计划，鼓励全科医生为国民提供更具体的健康建议。

卫生部长王乙康星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时宣布，将扩大保健方案（health protocols）的范围，全科医生以“健康SG护理方案”（Healthier SG Care Protocols）为指导，确保居民有一致且优质的护理服务。

目前，政府已推出12个方案，其中包括筛查和疫苗接种，以及常见慢性疾病的管理。

他说：“卫生部将扩大方案范围以涵盖更多疾病，例如稳定型缺血性心脏病和稳定型中风。我们将于2025年初开始推出。我们也开始致力于心理健康方面的工作。”

天职药房家庭医生梁俊杰受访时说：“这对公众来说是个好消息。随着健康SG越来越成熟，更多临床方案加入进来将帮助所有患者，包括那些须要补贴的患者。”

东北医疗集团业务拓展总管梁佳荣医生也说：“护理方案涵盖更广泛的慢性病，能让我们满足更多具有不同健康需求的人群。全科医生可以实施更全面的治疗计划并改善结果。”

医生：锻炼建议更具体 有助长者照顾好身体

同时，卫生部将改进健康SG保健护理计划，鼓励全科医生提供更具体的健康建议。

王乙康提到，居民和医生共同制定的健康计划涵盖了定期健康检查和疫苗接种等基本行动项目，但关于生活方式的建议却很笼统，“例如，只是建议居民多锻炼”。

“2024年，我们将提出更具体的建议。例如，建议居民每周进行三次的有氧运动。”

对此，梁佳荣指出：“向年长者提出具体锻炼建议，不仅可以促进他们通过力量训练降低跌倒风险，还能鼓励他们参加定期体育活动来促进心血管健康。”

不过，他也提到，这些建议在实施时可能面临一些实际困难。“全科医生与患者一起讨论和制定详细锻炼计划的咨询时间有限，而且长期跟踪并确保患者坚持锻炼计划可能会比较难。”

截至2月底 逾76万居民加入健康SG

截至今年2月29日，已有76万5000名居民加入健康SG，其中，约48万4000名居民年龄在60岁以上，约28万1000名居民年龄在40岁至59岁之间。共有超过1000名全科医生加入健康SG。

王乙康也说，超过12万4000名加入健康SG的居民，已接受免费疫苗接种和健康检查。

当局目前没有计划开放健康SG供其他年龄层公众报名。