疑为躲警察检查 马赛地公路狂飙撞小型校车和灯柱后燃烧

疑为躲避警察突击检查，双门马赛地轿车在公路上狂飙大约10公里，猛撞小型校车后疾冲80米，再撞倒灯柱，起火燃烧。小型校车两个前轮被撞脱，车上两名小学男生受伤，马赛地一对男女乘客一度受困，被及时赶到场的警员拉到安全处。

马赛地轿车上共有四人：26岁男驾驶事后因未能提供呼气样本被捕；两名22岁和27岁的男乘客，连同32岁女乘客也涉及交通相关罪行被捕。

这起车祸发生在星期三（3月6日）清晨6时许，地点是朝武吉知马路上段的武吉知马路，靠近第六道和安娜马来道（Anamalai Avenue）的路段。事故涉及一辆载着小学生的白色小型校车和一辆马赛地轿车。

据了解，事发前，肇事马赛地轿车在乌节路酒吧聚集的加文纳路（Cavenagh Road）附近违规停车许久，警方闻讯到场了解情况时，马赛地轿车突然加速逃离，引发了一场公路追逐。

据了解，马赛地轿车和警车一前一后，在路上行驶大约10公里，来到靠近安娜马来道时，马赛地不知何故失控撞上正在前方行驶的小型校车，酿成车祸。

马赛地撞上校车后无法停下，继续冲上路堤，铲倒一根灯柱，再冲到约80米外的草坪上起火燃烧，还传出爆炸声。

警员及时救出受困男女乘客 两人死里逃生

事故发生后，一对男女乘客受困在马赛地里，所幸警员及时赶到将两人拉出车外，两人才死里逃生。

马赛地轿车的火势凶猛，短短几分钟就把车子烧成一堆废铁。

马赛地轿车猛撞小型校车后起火燃烧，整辆车被烧剩骨架。（海峡时报）

事发时正是许多学生上学的时间，小型校车当时载着英华学校（附小）（Anglo-Chinese School Junior）的学生。

校方答复《联合早报》询问时说，校车上事发时载有四名学生，其中两人在场接受医护人员观察后，已跟随父母回家；另两名学生受了轻伤送院治疗，过后已出院回家。

校方正与受影响的学生和家长保持联系，以了解他们的健康状况，并提供必要的支持。

根据网上流传的照片和视频，小型校车在马赛地轿车的撞击下，车身原地打转180度，撞击力之大连左右前轮也脱落，车头左侧严重损毁，挡风玻璃也爆裂。种种迹象显示，马赛地轿车的速度飞快，但实际车速有待进一步调查后才能确定。

事发后，现场一片狼藉，车子零件和碎片、课本和便当散落校车周围，路上刹车痕迹清晰可见。

至少八辆警车、三辆救护车和一辆消防车赶到现场救援。当局封锁四条车道清理现场和调查，在早上繁忙时段原本宽阔的武吉知马路仅剩一条车道可以通行，造成交通阻塞超过四小时。

不少学生为了赶着上课 下巴士跑步上学

由于附近有多所学校，不少学生为了赶着上课，纷纷下巴士，改用人行道跑步上学。根据网民在网上的留言，不少学生因此迟到，但校方都表示了解原因，没有追究。

新加坡警察部队答复时说，警方接获通报赶到现场后，从起火的轿车中救出一名27岁男乘客和一名32岁女乘客。

现年26岁男驾驶者因未能提供呼气样本，在抵触公路交通法令下被捕。22岁和27岁男乘客，以及32岁女乘客也因抵触交通相关法令被捕。至于他们涉及什么罪名有待警方调查。

有读者事发后告诉《联合早报》，目睹警方为车上四人进行酒精检测，结果则不得而知。

轿车上的这三男一女，以及校车上的两名小学生事后在清醒下送院，调查还在进行中。

民防部队说，民防人员在这起车祸中使用一支水枪扑灭火势，六人送往国大医院接受治疗，另一人蒙受轻伤，但拒绝送院。

汽车起火的原因还在调查中。