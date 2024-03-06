加强打击电子烟 卫生部正检讨相关罪行刑罚

除了加强执法和宣导，卫生部正在检讨电子烟相关违法行为的刑罚。

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤·玛赞星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时说，除了加强执法和宣导，卫生部正在评估烟草（广告与销售控制）法令下，电子烟相关违法行为的刑罚，以确保严厉打击此类犯罪行为。

目前，根据烟草（广告与销售控制）法令，拥有、吸食或购买电子烟最高可处以2000元的罚款。

进口、分销、销售或许诺销售电子烟及其组件也属于犯罪行为。初犯者可判罚款最多1万元，或监禁最长六个月，或两者兼施；重犯者可判罚款最多2万元，或监禁最长12个月，或两者兼施。所有违禁烟草物品也将被扣押并没收。

在电子烟的销售和供应方面，卫生部和卫生科学局正在与通讯及新闻部，以及资讯通信媒体发展局合作，以加强对在线电子烟销售和广告的检测和删除。

拉哈尤指出，在社区里，卫科局也与国家环境局和国家公园局携手，加强对在公共场所拥有并吸食电子烟的执法力度。

她提到，教育部继续对电子烟采取坚定立场，并加强侦查和执法力度。

“学校和高等教育机构会对吸食或持有电子烟的学生采取纪律处分，包括停学处理，或对男学生打鞭，并将他们移交给卫科局或依法处罚。”

为了防止电子烟从边境进入新加坡，卫科局也正在与移民与关卡局，在樟宜机场和陆路检查站开展联合行动，并计划将这些行动扩展到海上检查站。

拉哈尤也说，在2023年，保健促进局帮助4700名成人和2300名儿童和青少年戒烟。