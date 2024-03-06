政府成立委员会 加强家庭援助协调工作

政府将成立委员会，与社会服务领域代表共同探讨如何进一步协调家庭援助服务，为受惠家庭提供更完善的服务。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部开支预算时指出，委员会将由文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆领导。

马善高说，一些受惠家庭可能同时面对不同问题，由家庭服务中心与其他社服机构协助。受惠者在与不同机构交涉时可能遇到困难。“我们的愿景是让有需要的家庭只须与一方接触，以全面且具协调性的方式为各家庭成员提供援助，达到更好的成效。”

加强与社服机构合作 确保社服领域薪资符合准则

为了吸引并留住人才，社会及家庭发展部和国家福利理事会接下来三年也将加强与社服机构的合作，确保工作者的薪资符合薪资准则。

当局和福理会定期检讨薪资，确保薪水具市场竞争力。目前，社服领域工作者中约80％所获得的薪金，符合薪资准则。

马善高说，社会服务领域在接下来五年需要多2000名工作者。政府将继续通过不同途径，吸引人员加入社服领域。

他重申，政府将继续为处在不同人生阶段的家庭加强支援，包括与主要业者经营的学前中心合作向家长推广育儿活动等。

全国家庭节活动5月25日至6月30日举行

凝聚家庭社区推广计划（Families for Life@Community）在今年内也将从目前的九个市镇扩大到18个，方便家庭就近参加活动，获取婚姻和育儿贴士。

到了2025年，计划将推广至本地所有24个市镇，预计每年可惠及约4000对夫妻和2万名家长。

凝聚家庭理事会主办的全国家庭节也将从目前的一周活动延长至一个月，今年从5月25日至6月30日举行，为公众举办亲家庭活动。