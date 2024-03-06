居家病房计划4月起将被纳入公立医院主流医疗服务

今年2月，53岁私召车司机覃懋勉的妻子和15岁女儿同时感染骨痛热症，女儿到诊所验血的结果显示血小板过低，得去樟宜综合医院急诊部门求医，并留院观察。

一天后，医院职员找上覃懋勉夫妇，让他们考虑让女儿通过“居家病房”（MIC@Home）试点计划在家养病。

覃懋勉说：“我们其实很高兴女儿可以回家养病。医院有规定的探访时段，我们不能够像在家里一样全程陪着女儿。家里也是她熟悉的环境，心理上一定会感觉比较舒服。”

女儿在家休养的三天里，除了每天有护士上门为她验血之外，医院也借给她一个测量体温、血压和血氧的智能仪器，她只须一天自行测量三次，测量所得指标会直接传送至医院。

覃懋勉指出：“女儿有时因睡过头而耽误测量时间，医院还会打电话提醒。护士上门时也能直接解答我们的疑问，直接的个人接触很重要，让整个过程很像享有贵宾待遇一样。”

居家病房计划4月起将被纳入公立医院的主流医疗服务，覃懋勉对此感到欣慰。“女儿当时在急诊部门等了12个小时才等到床位。我们选择居家病房计划，就意味着医院能空出一个床位，其他更有需要的病患的等待时间就会短些。”

另一名选择尝试居家病房计划的梁秀琴（66岁），去年8月在徒步运动时被蚊虫叮咬，没想到引发皮肤感染，得住院观察八天。那是她30多年来首次住院。

“住院几天后，我的情况好转了，我就要求医生让我出院，但是医生还是担心，所以建议我参与居家病房计划，让医院能继续观察我的病情。”

梁秀琴回家后，每天会有一名护士到她家，为她进行静脉注射（IV）抗生素治疗。也有医生和护士团队通过视讯问诊，远程观察她的病情。三天后，她便康复“出院”了。

她说：“在家里休养更自在和方便，医院的食物我也吃不惯，在家里就有懂我口味的老公煮给我吃。”

梁秀琴认为，“住”居家病房也能获得很好的医疗服务。“在我回家之前，护士已经教我怎样清洗、上药和包扎伤口。护士每天来我家的时候也会检查，有时还会让我拍照，给他们看我做得对不对。这项服务很贴心，也很细心。”

国大医学组织四年来已为近4000人提供居家服务

国大医学组织居家病房计划首席临床医生、国立大学医院高级内科顾问医生许倩雯答复《联合早报》询问时指出，国大医学组织自2020年以来，已为近4000名病患提供这项服务。

她说，把医院护理带入家中的服务，在西班牙和澳大利亚等国家已经普及多年，但这对新加坡来说还是一个新概念。

人们普遍认为，接受静脉滴注等治疗，就得去医院并在医生的监督下进行。她认为，居家病房试点计划是改变这种传统观念的机会，可向公众展示居家护理的可能性，也对病患安全有益。

“我们展开的研究显示，人们无论在家里还在医院都一样能得到很好的治疗。要改变人们的观念还需时间和努力，但如今已有越来越多人了解并相信，居家护理也是很好的选择。”

对于卫生部决定扩大居家病房计划，成为我国医疗体系中更重要的一部分，许倩雯表示欢迎。国大医学组织也准备好为更多病患提供这项服务。