可持续慈善框架今年推出 促进企业捐款活动

国家福利理事会将与协作伙伴一同制定可持续慈善框架，以协助企业进行捐款活动，框架将于今年稍后推出。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部的开支预算时说，任何人都可以当义工，并把今年定为欢庆义工年，以颂扬义工的贡献。

他也说，当局认识到企业已在积极捐款，因此福理会将与全国志愿服务、慈善中心和协作伙伴，制定可持续慈善框架（Sustainable Philanthropy Framework）。

框架旨在促进企业的捐款活动，并更好地将捐款、义工服务与可持续慈善举措，与企业的业务成果和价值联系起来。为了更好地制定框架，福理会将在本月咨询各个商业群体，预计今年稍后推出框架。

当局也将继续通过公益金齐心分享计划（Community Chest Share as One）和消费为公益补贴计划（Change for Charity），鼓励个人与企业慈善乐捐。

公益金齐心分享计划下的捐款，配对资助将延长两年，至2025财年。

消费为公益补贴计划下的捐款，配对资助也延长至2027财年。按计划，消费者每捐款一元，政府就提供五角钱的补贴，如果企业也为顾客的捐款做一元对一元的补贴捐献，政府将再提供五角钱补贴。

赋能津贴（Enabler Grant）则延长至2026财年，以鼓励更多企业参与计划。

义工社工无私奉献 期盼进修提升能力

四旬母亲重视孩童身心发展，主动担任义工进行家访，为有需要的家庭提供援助。

黄启慧（45岁，学校招生经理）是幼儿培育辅助计划（KidSTART）的义工。由于曾在医院上班，参与无数义工活动，因此在心中埋下助人的种子。

她说：“我是一名母亲，孩童是国家未来栋梁，孩子的身心健康、智力发展与发育很重要，因此想为缺乏资源的家庭提供帮助，或帮助需要更多资源的大家庭。”

除了在医院向孕妇宣导KidSTART项目，鼓励家长了解从孕期、生产到产后，可获得的政府资助，她也跟项目负责同事搭档，一天三小时探访二三十户家庭，平均每户用五到10分钟。

在探访的过程中，他们按照每户家庭的需求提供援助，比如给予免费食品让孩童获得营养，帮忙申请幼儿园，必要时还会反复回访。

未来，黄启慧希望有机会进修心理学课程，提升沟通技巧，以运用在义务工作上。她也想学习义工管理课，加强组织能力，招募更多人加入义工行列。

叶协佳（28岁，社工）在劳动力发展局的转业计划下，加入社工行列，目前在蒙福关爱（Montfort Care）服务。

此前，叶协佳曾用半年时间到不同组织当义工，了解社工提供的服务种类。如今她在蒙福关爱，服务对象多数为转介自医院和家庭服务中心的精神疾病患者、失智症患者与看护者。

她说：“我提供心理社会支持，给予辅导咨询，进行家访，了解个案的处境，若是行动不便的年长者，会提供食物或药物运送，或缓解看护者压力，让他们安心留在社区。”

叶协佳每个月平均处理大约三十宗个案，当社工让她遇上各种各样的人，比如拒绝接受援助的年长者，以及有自杀倾向的人，让她更想助人。

她希望往后有机会进修认知行为疗法（Cognitive Behavioral Therapy），帮助这些人识别与改变消极思维，调节情绪。