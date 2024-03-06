社区回教信托计划料今年启动 个人与企业承诺捐款逾360万元

四年前宣布设立的“新加坡社区回教信托计划”预计今年内正式启动，开放给公众捐款。自去年以来，已有多名来自回教社群的个人和企业承诺捐献，累计金额超过360万元。

推行新加坡社区回教信托计划（Wakaf Masyarakat Singapura）的目的，在于设立一个能够满足回教社群长期需求的基金，以便为宗教机构、培育回教宗教师，以及社区计划提供多一个资金来源。

国会拨款委员会星期三（3月6日）辩论文化、社区及青年部开支预算。主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高发言时，公布这项计划至今取得的进展。

他以马来语说：“新加坡回教理事会设立了社区回教信托计划，以创造一个可持续的资金来源，支持社群未来的宗教需求。”

回理会在文告中，鼓励回教社群从他们的资产或遗产中，拨出款项捐赠给新设的基金。

为此，回理会已展开一系列公众教育活动，教导回教社群如何妥善地规划遗产，以及计划个人和家庭开支，好让他们能把多余的财富捐献出来，回馈社会。

社区回教信托计划由马善高于2020年宣布推出，回理会随即组织了社区咨询小组收集公众反馈，以及专家咨询小组，探讨如何促进基金增长和制定管制条例等技术问题。

14家回教堂加入计划 共投资237万元储备金

与此同时，为维持可持续的收入来源，回理会也在2022年底开始了“回教堂与回教信托投资计划”（Mosque Wakaf Investment Plan），通过这项试点计划让西部地区的回教堂，利用储备金投资遵循伊斯兰法的投资产品。

马善高说，至今有14家回教堂共投资了237万元，回理会将把这项计划扩大至其他地区的所有回教堂，好让它们可以增加资金，并对社会有更大的影响。

回教堂所赚取的投资回报，有助它们加强储备应对未来的需求，包括对社区回教信托计划做出贡献，以及更新租约所需的费用。

马来族占我国总人口13.5％。即便如此，马善高认为，本地马来族群仍能在国际舞台上展现公民精神。我国回教宗教司纳兹鲁汀博士最近就获选加入国际知名的回教学者组织“回教少数族群研究、学术与教令论坛”。

他说，我国打算向其他回教少数族群展现新加坡典范，启发其他回教社群，为促进全球和平与和谐铺路。