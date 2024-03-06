幼培署下半年试行婴儿保姆计划 每月收费约700元

幼儿培育署今年下半年推出的婴儿保姆试验计划，委任指定业者为家长提供保姆服务。参与计划的业者可获政府资助，每月收费须维持约700元，即一般中等收入家庭负担得起的水平。

这项为期三年的试验计划，面向各收入阶层家庭的18个月以下婴孩，第一年预计可照顾500名婴孩，之后逐步增至约700名。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲，星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部开支预算时，宣布这项计划。

不少家长在新加坡携手前进对话会上反映兼顾家庭与工作所面对的压力，尤其当孩子还在未满18个月大的婴幼儿阶段。除了探讨能否增加有薪育儿假期，以及增加学前中心托婴服务名额，政府希望通过试行婴儿保姆计划，为有婴孩的家长提供多一个托管孩子选项。

参与计划的保姆可在自己住家或在联络所等指定社区空间，同一时间照顾最多三个婴儿。家长与保姆商讨看顾安排时会有较大灵活度。计划下的保姆会在平日工作时间照顾婴孩，不会提供夜间托管服务。

社会及家庭发展部受询时说，据幼培署联系的保姆业者反映，目前保姆每月收费介于1200元至2800元。

试验计划下，政府的目标是让家长支付的费用，接近中等收入双薪家庭的婴孩在主要业者学前中心接受全日制托婴服务的收费水平（扣除津贴后），也就是每月支付约700元。家长可使用孩子的儿童培育户头支付保姆费用。

为了让家长更安心，幼培署会审核保姆的背景。社会及家庭发展部受询时说，对于在家看顾婴儿的保姆，当局在探讨是否要对时常进出保姆住家的人，进行背景审查。

指定业者必须遵守一系列服务要求，包括审核及评估保姆及住家是否适合照顾婴儿、制定安全准则和保姆职责范围、确保保姆接受相关训练、向家长提供保姆简介，以及制定事件与投诉处理程序。

幼培署将与业者合作制定保姆行业标准

幼培署也将与业者合作制定保姆行业标准，并会在今年下半年公布试验计划的更多详情。

阿裕尼集选区工人党议员严燕松在补充提问时，对政府准备提升保姆行业水平并通过津贴降低收费表示欣慰，但他询问这会否影响目前学历较低、未必受雇于任何业者的自由业保姆。

孙雪玲回复说，家长若已同保姆商议好看顾婴儿的安排，可维持现有安排。由于试验计划的目标是协助当局制定一项持久的服务项目，有意参与计划的保姆得遵照有关服务标准，须受雇于或通过业者提供服务。

目前，不少家长由亲友转介，或通过保姆公司和应用平台等渠道，安排保姆看顾婴孩。幼儿保姆公司NannyPro联合创办人伍文仙受访时说，公司旗下保姆都是雇员，无论是培训、与家长协商、工作分配等事项，都由公司安排和主导，以保持服务水平一致。她乐见政府试行保姆计划，并会等细节出炉后，决定是否要参与。