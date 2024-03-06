国会修法确保逾8万份电子持久授权书有效

由于电子持久授权书之前没有明确地把文件列为契据，为避免授权书的合法性被质疑，政府将修订心智能力法令，确保早前签发的约8万7000份电子持久授权书有效。

受影响的8万多份电子持久授权书（Lasting Power of Attorney，简称LPA）是在2022年11月14日至今年1月4日签发。公共监护人办公室线上服务（简称OPGO）平台自2022年11月14日启用，让公众上网办理持久授权书。

社会及家庭发展部星期三（3月6日）发文告指出，虽然电子持久授权书的文件清楚解释了持久授权书的意义和作用，但没有明文列出文件是一份契据（deed），这不符合心智能力法令的一项条文。社会及家庭发展部为出现这样的疏漏道歉。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆，星期三在国会为心智能力（修正）法案提出一读。修订法案将清楚确立之前签发的电子持久授权书是有效的。

受影响的授权人（donor）无须重新制定持久授权书，没有人的利益会受影响。

通过线下方式办理的持久授权书则不受影响，2022年11月14日至今年1月4日有约5400人使用线下方式。

开发平台过程出现失误导致疏漏

社会及家庭发展部指出，当局是在去年10月接到公众反馈后发现疏漏。经调查后发现，那是在开发OPGO平台的过程中出现失误。公共监护人办公室去年12月完成相关的检查和补救工作。今年1月5日或之后签发的电子持久授权书文件，已加入“我有意把文件作为一份契据”的字句。

年满21岁者都可以办理持久授权书，指定值得信赖的被授权人（donee）在他失去心智能力后，代替他决定并执行个人福利、产业和财务事宜。

国会2021年三读通过心智能力（修正）法案，将持久授权书数码化，方便公众制定持久授权书，并保障授权人的利益。

自OPGO平台启用以来，约9万5000人通过网上办理持久授权书。