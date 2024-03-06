全福基金会斋戒月为加沙平民筹款

本地回教慈善机构全福基金会将在斋戒月期间，为受战火影响的加沙平民筹款。

这是自巴勒斯坦武装组织哈马斯去年10月7日向以色列发动袭击以来，全福基金会（Rahmatan Lil Alamin Foundation）第二次发起募款活动。上一次是在去年10月，当时在一个月内筹集了近680万元。

主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论文化、社区及青年部开支预算时宣布这个消息，并呼吁新加坡人挺身而出，慷慨解囊。斋戒月下周二（12日）开始。

他在回答议员补充提问时说，这轮的筹款活动预计为期约一周，到时会通过周五的祷告时间和媒体，通知人们筹款何时开始和结束。基金会早前与联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）合作发放款项，这次会先与外交部商讨，再决定拨款事宜。

他说：“预计我们未来可能还需要再次募款，因为看起来这起冲突不太可能迅速解决。”

此外，我国上周也宣布，将通过约旦为加沙提供第三批救援物资。

马善高：我国情况特殊 与其他回教徒占多数社群不同

马善高在总结发言时说，过去几个月来，加沙发生的事情让人心情沉重，并重申以色列的军事回应“过于激烈”。

“已有超过3万人丧命，死伤人数仍持续增加，以方的军事回应过于激烈，这场屠杀必须停止。我重申新加坡的呼吁，即立即实行人道主义停火，好让那些有迫切需要的人能够获得人道援助。”

对于议员娜蒂雅（宏茂桥集选区）询问怎样避免以哈冲突分化本地社会，他表示，明白新加坡回教徒对巴勒斯坦人有情感联系，但人们也应该清楚我国情况特殊，与许多回教社群，尤其是回教徒占多数的社群不同。

他说，作为一个多元社会，大家须一起努力维持人与人之间的和平，绝不能被分化，这样新加坡才能够生存。