提升版社区联系计划扩大 非租赁组屋低收入家庭也可受惠

许翔宇

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发布 / 2024年3月6日 11:44 PM
住在租赁组屋的诺爱妮和两岁女儿蕾拉目前接受提升版社区联系计划的援助。在学前中心上豆豆班的蕾拉明年报读幼儿园一年级，她可在学前教育援助配套下受惠，获得儿童培育户头填补。（特约陈来福摄）
住在租赁组屋的诺爱妮和两岁女儿蕾拉目前接受提升版社区联系计划的援助。在学前中心上豆豆班的蕾拉明年报读幼儿园一年级，她可在学前教育援助配套下受惠，获得儿童培育户头填补。（特约陈来福摄）

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本月起，提升版社区联系计划（Comlink+）将扩大到不住在租赁组屋的低收入家庭。除了目前约1万户育有孩子的租赁组屋家庭，可获得计划的各项援助，未来三年另有约3000户不住在租赁组屋的低收入家庭也可受惠。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆，星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部开支预算时，作出这项宣布。

2021年起正式推展的ComLink计划，去年11月提升为ComLink+。接下来三年，政府将逐步试行涵盖就业、存钱购屋、减轻债务，以及学前教育的四大援助配套。

ComLink+的援助对象是育有未满21岁孩子的1万4000户租赁组屋家庭。当局联系这些家庭后，约1万户愿意接受援助。

本月起，Comlink+将纳入目前接受“幼儿培育辅助计划”（KidSTART），以及“提升”计划社区网络（Uplift Community Network，简称UCN）援助的弱势家庭。未来三年，估计多3000户家庭可受惠。

在ComLink+计划下，受惠家庭将获得更针对各自需求的援助。家庭导师会与每户家庭共同制订行动计划，并通过相关的援助配套，鼓励这些家庭实现清偿债务或积累储蓄等目标，进而改善生活。

增聘200名家庭导师 每人支援25至35户家庭

Comlink+目前有约120名家庭导师，接下来会增聘200人。每个导师估计援助25至35户家庭。

今年下半年起，Comlink+将率先推出针对学前教育的援助配套。

受益家庭若让孩子在三岁那年进入托儿所，孩子可获一次性500元的儿童培育户头填补；若确保孩子三岁至六岁定期上课，并维持至少75％的出席率，每季度还可获200元填补。换句话说，每个孩子进入小学前，最多可获3700元Comlink+填补，加上政府配对填补，每个孩子的儿童培育户头将有最多7400元额外款项。

至于另三项援助配套，即协助弱势家庭维持稳定就业、减轻债务，以及购买组屋的配套，将逐步推出。

现年32岁家庭主妇诺爱妮（Noor Aini Binte Jani）与丈夫和两岁女儿蕾拉，去年迁入租赁组屋。蕾拉明年升上幼儿园，将能在学前教育配套下受惠，获得儿童培育户头填补，有助减轻医疗和学习开销。

诺爱妮曾是一名空姐，几年前因冠病疫情失业，目前在家庭导师的协助下积极找工作。她的丈夫是一名送餐员和水上运动兼职教练，两人希望累积足够储蓄，实现拥屋梦。

Comlink+接下来推出的就业和存钱购屋援助配套，给予诺爱妮很大动力，激励她与丈夫更加努力打拼。

“我们希望未来能生育更多子女。若拥有自己的组屋，就能让孩子有更好的生活环境。”

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