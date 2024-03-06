专家：医疗创新科技日新月异 检讨终身健保是时候

终身健保计划得跟得上医疗创新科技的迅速发展，以及人们对健康保障需求的变化。受访专家指出，将终身健保索偿范围扩大，以涵盖细胞、组织和基因治疗类产品，是良好的发展。

卫生部长王乙康星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时宣布，终身健保理事会将检讨终身健保（MediShield Life）保费和索偿范围。

公共卫生专家林方源副教授受访时指出，医疗创新科技发展迅速，加上人们对健康保障需求的变化，保险业者每年都会对旗下的健康保险进行评估。终身健保也应定期进行检讨。

他说，与一般的保险计划一样，终身健保作为全民重症保险计划，从根本上是通过风险分担（risk pooling）的运作方式，保障人民因医疗开销过于庞大而面临破产的情况。

终身健保理事会探讨的其中一个方面，是如何将索偿范围扩大至细胞、组织和基因治疗类产品（Cell, Tissue and Gene Therapy Products，简称CTGTPs）。林方源对此表示欢迎。

他说，一些CTGTPs药物，可能是改变病患生活的关键，甚至可治疗以前的不治之症。例如，治疗脊髓性肌萎缩症（spinal muscular atrophy）的药物Zolgensma，以及治疗A型血友病（Hemophilia A）的Roctavian。

目前也有越来越多的CTGTPs疗法正在研发当中。林方源认为，我国也应该积极采纳。

对于预计上涨的保费，林方源说，这是人们为获得更好的保障而须付出的代价。“我们的家人都可能患上可以通过CTGTPs治疗的疾病，作为一个社会，我们不仅要为亲人着想，还要为整个社会着想。”

公众：担心保费持续调高 未来保健储蓄不够还

今年57岁的吴惠玲（行政人员）一个月收入约2200元。她受访时认为，保费可继续用保健储蓄支付的话，目前对她来说影响不是太大，但若保费以后持续调高，她担心给自己设下的保健储蓄存款目标可能就很难达到。

她说：“保健储蓄的款项无法随意提取，政府扣多扣少，只要我户头里有钱给当局扣就没有问题。但是这样一来，我的保健储蓄可能会一直存不到钱。”

吴惠玲说，她目前虽无须填补户头，但也担心若保费逐年提高，保健储蓄的存款将来可能会不足够支付保费。

“我只是担心，有一天我没有工作了，户头里的钱就不能一直这样扣下去。保费增加的幅度未来如果比我赚钱的速度快，保健储蓄存款在我退休后肯定会用完的。”