发掘“能源”无穷魅力 推动社会永续发展

从事能源领域的女性比男性少，然而邓依娃（35岁）却在这行业打滚了12年。她在中学毕业后，就开始思考升大学要选修什么科系，从前辈口中得知石油钻井平台工程师的生活，并对此产生兴趣，报读了化学工程系。

大学时期，一次偶然的实习机会，让邓依娃在一家本地制造业公司认识与接触能源效率。实习时，她看到本地企业为了达到更好的能源效率，努力推出多项举措，她参与其中，从此发现“能源”的魅力，开启了跟能源领域相关的职业道路。

邓依娃受访时说：“一般不在能源领域的人，可能很难察觉到，其实能源跟我们的每日生活息息相关，我完全无法想象，若生活中缺乏能源会是什么样子。”

近年发生的俄乌战争，欧洲多国对俄罗斯的天然气和石油产品实施禁运或限价，导致欧洲出现能源危机，通货膨胀加剧，民生受影响，更让她意识到能源资源的重要。邓依娃指出，她很喜欢从事这个支撑和推动社会发展的行业，能源领域总有源源不绝的新技术和创新方案，推动她不断精益求精。

大学时期，邓依娃同时对永续发展感兴趣。她在2012年毕业后成为一名能源工程师，四年后转而投入研究工作，如今她在法国能源集团ENGIE的研究与创新部门担任副总经理，推动的部分项目跟能源效率和永续发展相关。

她参与的项目横跨亚太地区，比如协助泰国钢铁协会提升能源效率，减少碳足迹。在新加坡，她致力于帮助生物制药和食品饮料企业，在生产过程中减少碳排放。

曾面临性别偏见

能源领域仍以男性居多，邓依娃在职业生涯中也曾面临性别偏见，不过她仍鼓励更多女性在这一领域寻找机会，缩小性别差异，使行业更具包容性。

在邓依娃看来，工作不只是为了赚钱，更需重视工作内容对社会的意义与价值，新加坡在能源领域的人才有限，往往会依赖西方的人才。公司目前培养该行业的相关人才，希望未来有越来越多新加坡人从事能源工作，培养优秀的本地人才。