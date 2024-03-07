调查：逾六成新加坡人选政治领导人不看性别

一项最新调查显示，在选择支持政治领导人方面，63%参与调查的新加坡人表示对于领导人的性别没有偏好，27%倾向于支持男性领导人，仅7%选择女性。

国际市场研究机构益普索（Ipsos）星期四（3月7日）发布了与伦敦国王学院全球女性领导力研究所（Global Institute for Women’s Leadership at King’s College London）合作的调查结果。这项配合3月8日国际妇女节而进行的调查，共访问了31个国家的大约2万4000人，包括约500名新加坡人。

对于男性或女性政治家在哪些方面的领导能力更强的议题，新加坡受访者的反馈，透露出传统上对性别角色的看法。认为男性政治家更胜一筹的观点，主要反映在捍卫国家安全（24%）、打击犯罪（21%）和让经济重回正轨（15%）等方面。支持女性政治家的人则认为，她们能够公平对待女性（24%）、有能力帮助弱势群体（15%），以及公平对待具有同性恋、双性恋与跨性别者（LGBT+）身份的个人（13%）。

在商业领域，近三分之二的本地受访者认为，男性和女性领导者在创建财务成就（58%）和创新型公司（60%）方面同样出色。

不过，大多数本地受访者都认为，男女政治家在许多领域同样称职，包括诚信与道德（58%）、确保少数种族受公平对待（57%）、正视气候问题（57%）、照顾弱势群体（57%），以及引导经济回归正轨（55%）。

对于性别平等，三分之二的本地受访者（62%）认为，新加坡在赋予女性与男性平等权利方面做得很好。其中，这么认为的女性占55%，男性更多，有68%。

值得注意的是，近半的本地受访者（48%）认为，新加坡在促进女性平等方面走得太远了，以至于使得男性受歧视。有此观感的男性占57%，认同的女性有29%。

多数受访者认为 混合工作制助兼顾家庭事业

另据全球人力资源咨询公司瀚纳仕（Hays）星期三（6日）发表的调查结果显示，31%的本地受访者认为，须采取更多措施来确保女性在职场有平等参与的机会，这个比率比亚洲区的平均数19%要高。

灵活工作空间业者IWG星期四也发布了一项调查结果，受访者是1000多名在混合工作制中任职的女性。结果显示，过半受访者得以谋求升职或申请更高级的职位；在少数族裔受访者当中，这个比率更高，达61%。

绝大多数受访者（89%）认为，混合工作制有助于她们更好地平衡职场任务和家庭责任。