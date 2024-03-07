未制定合适风控框架 财富管理公司汇迅三前董事被控

财富管理公司汇迅三名前董事，被控没有为策略基金制定合适的风险管理框架和减轻利益冲突。同时也是汇讯创始人的其中一名被告，也被指做出虚假陈述、把与金管局人员的邮件往来转发给涉及超过10亿元骗案的公司董事黄有志。

财富管理公司汇迅（Envysion Wealth Management）前董事沈慧娴（50岁）、陈家雄（53岁）和杜春纪（55岁）于星期四（3月7日）在国家法院面控。

三人分别面对两项抵触证券及期货（执照和商业行为）条例（Licensing and Conduct of Business Regulation）的罪名，指他们在2020年5月至2021年1月期间，作为基金管理资本市场服务牌照持有人，未能为公司的商品策略基金制定合适的风险管理框架。

他们也被指在管理汇迅商品策略基金期间，在两项涉及Envy Global Trading私人有限公司（简称EGT）的贷款与付款中，未能减轻所产生的利益冲突。控状显示，当时汇迅商品策略基金有投资EGT的镍（nickel）贸易投资计划的应收账款，但同时汇迅也接受EGT董事黄有志所提供的750万元贷款，以及EGT所支付的330万元客户介绍费，这么做抵触证券及期货（执照和商业行为）条例。

沈慧娴还面对另一项抵触财务顾问法令的控状，指她向Noble House Investments Limited提供财务建议时，在EGT的镍投资计划上，做出虚假陈述。这些虚假陈述，包括汇迅能够查阅EGT的财务报表和与投资相关的所有文件，以及在远期买家违约时，EGT有义务采取法律行动追回应收账款。

财富管理公司汇迅创始人沈慧娴（50岁）面对五项控状，包括涉嫌把与金管局人员的电邮往来发给黄有志，以及做出虚假陈述。（海峡时报）

她也涉嫌在2020年3月30日和9月3日，将与新加坡金融管理局人员的往来邮件转发给黄有志，因此被控两项抵触官方机密法令的罪状。

沈慧娴已聘请律师，律师在案件过堂时表示需要时间请示当事人，沈慧娴将在星期六（9日）动手术，要至少两星期复原，因此申请将案件展期。

三名被告尚未表示是否有意认罪，案件展期至4月再度过堂。

据《联合早报》早前报道，黄有志共面对包括欺骗、伪造文件和严重失信等共108项控状，指Envy Asset Management（EAM）和EGT从2016年至2021年，欺骗约958名投资者投入约14.6亿元参与镍贸易投资计划，他则从中收取4.8亿元。他案发时是EAM和EGT董事。

涉案苦主包括作为汇讯首席执行官及创始人的沈慧娴以及伟高达创投（Vickers Ventures）创始人陈诚锦。这两家公司连同Sun Hope Capital代表投资者投入EGT镍投资计划，投资总额不超过1亿元。两人也以个人投资者身份参与了EGT投资项目。

金管局星期四（3月7日）发文告说，金管局的调查发现，沈慧娴、杜春纪和陈家雄听任公司未能就基金所管理的资产建立适当的风险管理框架，而且任由汇迅发生利益冲突，这是关于沈慧娴获得的贷款和汇迅就旗下基金投资于EGT而收取的介绍费。（部分人名译音）