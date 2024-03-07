去年11％新兵入伍前测出心理健康问题 多数属轻中度

去年准备入伍的新兵中，11%被发现患有心理健康问题，比2019年的6%几近翻倍，大多数人属轻度至中度情况。

国防部高级政务部长王志豪星期四（3月7日）在国会答复议员的口头询问时，透露这数据。

淡滨尼集选区议员朱倍庆，以及惹兰勿刹集选区议员文礼佳博士询问如何加强新加坡武装部队人员的心理健康。

王志豪说，2019年，入伍前被发现患有心理健康问题的新兵占比为6%，2023年增至11%，这与全国心理健康问题日益普遍的趋势一致。

为更好地照顾全职国民服役人员及正规军人的心理和精神状况，国防部和武装部队已制定一系列措施，包括聘请更多全职的心理健康专业人员，人数从10年前的约40人，倍增至80人。如有需要，武装部队会再增聘。

王志豪说，入伍前进行心理健康筛查，是为确保心理健康问题患者，能获得必要的帮助与治疗。

一旦测出较严重的心理健康问题，例如可能伤害自己或他人，新兵的入伍时间将推迟，直到专业人员评估他们的情况已改善，并不再构成风险。

对于有轻度至中度心理健康问题的新兵，他们经评估后可在特定单位服役，并会得到额外监察。

由于心理健康问题可能在新兵入伍后才浮现，武装部队也在提供基本军事训练的德光岛和克兰芝军营，设立心理关怀中心（Care Hub），帮助有需要的新兵适应军中生活。

新兵可通过24小时热线 匿名接受辅导

新兵也会接受心理急救培训，学习识别心理健康问题迹象、应对心理健康问题，以及照顾伙伴。新兵也可通过24小时热线，匿名接受辅导。此外，经过培训的新兵指挥官，会定期与新兵对话，及时发现潜在问题并提供援助。

如果全职国民服役人员的心理健康问题恶化，他们可能被令暂停服役，直到情况好转，一些则可能无限期暂停。

王志豪说，强大的国防须要身心健康的军人，国防部和武装部队将与其他机构合作，加强军人的心理健康。