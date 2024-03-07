今年推出两个文化遗产新启点 加强社区凝聚力

首个文化遗产新启点将于4月在加东如切推行，今年下半年当局还将在金文泰启动第二处文化遗产新启点。

文化、社区及青年部兼贸工部政务部长刘燕玲在国会拨款委员会辩论文社青部开支预算时说，作为新加坡文化遗产计划2.0的一部分，今年起，国家文物局将在各区推出文化遗产新启点（Heritage Activation Nodes），让各邻里社区的居民有更多机会接触本地文化遗产，增强社区活力与凝聚力，并且扩大文化遗产的志愿者队伍及增强他们的能力。

文物局将与社区伙伴密切合作，在社区引入文化遗产节目并改善社区空间。刘燕玲说，每个文化遗产新启点都将是独一无二的，会根据各地区的需求和特点量身定制，呈现该区的特殊历史文化。

去年10月，文物局为文化遗产新启点招募志愿者，截至今年2月，已有超过220人报名。当局将积极培训这些志愿者，拓展他们的能力，使他们能够驾驭文化遗产的系列活动。

如切将办超过25项庆祝活动

随着4月首个文化遗产新启点在加东如切开启，届时将在周末举办庆祝活动，公众可在如切不同地点参与导览、夜市、游戏等超过25个活动。

在此期间，文物局和社区团体“加东文化”（Katong Culture）将联合展开征集活动，邀请社区提交有关文化遗产项目的提案。

文物局将在今年7月完成青年文化遗产蓝图（Youth Heritage Blueprint），为青年提供一个平台，分享他们的观点、见解和建议，使当局推出的活动与服务更加贴合青年，并且增强青年对新加坡文化遗产、博物馆的兴趣与参与度。