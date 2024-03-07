更新残障人士运动总蓝图 助残障者更好参与运动

残障人士运动总蓝图自2016年推出后，残障者的运动参与度取得了良好进展。政府已和新加坡体育理事会合作，更新残障人士运动总蓝图，帮助他们更好地参与体育锻炼，有关详情将于今年稍迟时候公布。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆在国会拨款委员会辩论文社青部开支预算时说，当局已与超过600名利益相关者交流并收集建议，接下来将更新残障人士运动总蓝图，以增加无障碍体育活动和设施，加强人们对残障人士和包容性体育机会的认知度，并且帮助那些有志于从事高水平体育运动的人实现理想。

残障者运动参与率明显上升

近年来残障者的运动参与率明显上升，根据体理会全国运动参与率调查，残障者的参与度已经从2015年的28％，增至2022年的54％。

体理会已在八个ActiveSG体育中心的游泳池安装斜道，方便轮椅使用者出入；在2025年年底前，另外两个游泳池斜道也将安装完毕。

八个ActiveSG健身房已经安装了包容性的设施，全岛27个ActiveSG健身房最迟在2026年都会设包容设施，确保年长者和残障者的运动需求也获得照顾。体理会将在今年内为残障人士制定健身房指导活动，鼓励他们积极参与体育运动。

自2016年以来，体理会推出了一系列体育项目和举措，迄今有近2万名残障者参与其中。残障人士体育学院（Para Sport Academy）自2022年3月启动以来，推出了皮艇、田径、游泳、羽毛球、乒乓球，轮椅篮球、网球和橄榄球，以及盲人足球等10项体育运动，至今有400多人参加。

当局推出了一系列举措来支持教练和指导员、特殊教育需要教师和行政人员以及志愿者，以确保本地的生态系统能够支持残障人士参与体育运动，如今已有超过3000人参与了培训和技术课程。同时，当局也将与本地及海外组织合作，举办相关课程提高公众对残障的认知度。