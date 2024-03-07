帮“台湾商人”洗黑钱赚佣金 男子判监11个月

一通越洋电话让男子与一名自称在台湾的商人结缘，开始帮后者在新加坡接收“客户付款”，再把款项兑换成比特币转给商人；尽管后来知道所转手的是网络爱情骗案的款项，但男子仍继续犯案，转移12万余元赃款。

男子丁永顺（64岁）星期四（3月7日）在国家法院认罪后，被判坐牢11个月。他一共面对三项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，以及一项抵触付款服务法令的控状。

根据案情，2021年6月，丁永顺的家人接到一通越洋电话，家人把电话交给丁永顺与对方沟通。电话中的男子自称是“Bong”，是一名在台湾从事布料生意的韩国籍商人。

男子一开始先与丁永顺聊宗教，接着问丁永顺是否有兴趣帮忙在新加坡接收一些客户的付款，然后把款项兑换成比特币转给他，并且能从中获得约5％佣金。丁永顺答应帮忙转移款项。

2021年6月27日至8月16日，丁永顺用他的银行户头接收男子要他处理的款项，接着他将款项提取出来，到比特币贩卖机将现金兑换成比特币，再把比特币转移到男子所指定的电子钱包。

同年8月17日，丁永顺被警方调查并且接到通告，得知他所帮忙转移的款项其实是来自网络爱情骗案的赃款。但丁永顺不理警方的通知，继续帮男子洗黑钱，他在2021年8月底至隔年6月，一共接收和转移12万3218元赃款。根据调查，丁永顺所收到的佣金约4000余元。