“第55条”有效打击犯罪 国会提修正法案再延长五年

五年来，内政部援引刑事法（临时条款）法令拘留或监视一些私会党头目和党员，快速有效地对付犯罪团伙活动。这项法令将于今年10月20日到期，国会提出法案修正一读，旨在让法令持续有效，继续打击有组织犯罪活动。

国家发展部兼内政部政务部长费绍尔副教授星期四（3月7日）提出刑事法（临时条款）（修正）法案（Criminal Law (Temporary Provisions) (Amendment) Bill）一读，让法令再延长五年。修正法案一旦通过，将是第15次延长法令。

俗称“第55条”的刑事法（临时条款）法令在1955年实施，是政府打击私会党和犯罪团伙的重要工具。

法令授权内政部长不经审讯就可拘留可能危害我国公共安全、社会治安和良好秩序者。适用罪行包括私会党活动、非法放贷、贩毒、有组织犯罪活动等。

临时条款法令赋予当局重要权力，所以须定期更新，让国会确保法令与时并进。

国会每五年检讨法令存在的价值，共延长了14次，上一次是从2019年10月21日开始，今年10月20日期满。

2019年获延长的刑事法（临时条款）法令，五年来对付招募年轻人入党和带领年轻人以暴力攻击敌党或公众的私会党头目和高级党员。法令也用来拘留犯罪团伙头目和幕后金主，包括涉及超过1800起骚扰案的海外非法放贷集团“大头家”。

拘留令和警方监视令也在1958年推出，赋予内政部长权力把参与刑事罪行活动的人拘留起来或接受警方监视，因为这类党派罪行和他们制造的恐惧氛围，往往使证人担心遭报复而拒绝与执法当局合作和出庭供证。

拘留令的最长拘留期为一年，警方监视令则可长三年。 若总统认为有必要，拘留或监视期都可能延长。

过去四年多 内政部共发123拘留令及警方监视令

内政部发言人答复《联合早报》的询问时说，从2019年10月21日至2023年12月31日，当局援引刑事法（临时条款）法令共发出86个拘留令和37个警方监视令，至今最长的拘留期已达15年。

发言人说，在决定是否延长拘留令时，当局考虑的因素包括犯罪活动的性质和严重性、拘留者的案底、改造进展和现有行为表现，以及重犯风险和是否持续威胁社会安全。

针对法令赋予的拘留权，文告指出，政府制定多项保障措施，包括部长签发拘留令和警方监视令之前，必须获得主控官的同意，并且由独立咨询委员会（简称独咨会）审查。

独咨会由最高法院法官领导，成员包括社会闻人、太平绅士和资深律师等。

独咨会将参考部长签发时考虑的材料，嫌犯将被告知拘留理由，并可聘请律师向咨委会陈情。独咨会可根据内阁意见，向总统建议，由总统确认、更改或取消命令。

嫌犯每年由个别检讨委员会检讨至少一次，看是否继续拘留或无条件释放。被拘留超过10年的嫌犯，将交由第三个咨询委员会检讨。

刑事法（临时条款）法令对付的个案

近年来，政府因证人担心遭报复而拒绝出庭供证，援引刑事法（临时条款）法令对付私会党或犯罪团伙头目和党羽，以下是一些案例：

■2019年3月

凌晨约1时，五名帮派成员在乌节路凯煌酒店（Concorde Hotel）的夜店内高喊口号，被巡场驱赶。

五人与巡场发生冲突，用电击枪、武士刀、短刀和扳手威胁，最终得逞进入夜店。

其中四人依法处置。

■2020年10月7日

凌晨约2时40分，超过22名私会党员为了报复，聚集芽笼13巷附近围殴敌党派成员B，其中几个带巴冷刀和指节铜套。

这些党员勒令B破财消灾，B担心自身安危只好照做。

其中三人依法处置。

■2021年11月9日

约10名私会党员相信“老大”被敌党派成员A袭击，凌晨约4时手持大砍刀、指节铜套和爪刀（karambit）等致命武器上门复仇。

A刚好不在家，来势汹汹的复仇者转而对付A的父母和兄弟姐妹，拳打脚踢还用折叠椅攻击。A的父母受重伤，分别住院18天和14天。

其中七人依法处置。

■2022年1月8日

晚上约10时半，两个敌党派的10多名党员起冲突，结果打群架，其中一派人马当街追打另一派人马，拳打脚踢，当中一人还用爪刀刺伤敌党派一名成员。

其中四人依法处置。