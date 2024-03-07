去年关爱奉献周筹逾800万元 历来最多

全国志愿服务与慈善中心去年的关爱奉献周筹得近820万元善款，较2022年的约350万元增加超过一倍，是历来最多的款项。

全国志愿服务与慈善中心（National Volunteer & Philanthropy Centre，简称NVPC）星期四（3月7日）在怡丰城的嘉华院线宣布了2023年关爱奉献周（SG Cares Giving Week）的筹款总额，并举行颁奖典礼感谢合作伙伴的贡献。

颁奖典礼和乐善城市电影节（City of Good Film Festival）同期举办。在电影节期间直至16日，怡丰城嘉华院线的售票处也展示了公益海报。公众可以通过扫描海报上的二维码进行捐款，以支持各项公益项目。

约500名合作伙伴出席了星期四的活动，颁奖典礼向13位最高级别的合作伙伴颁发证书，同时授予来自新加坡美国商会的50名合作伙伴奖章。出席嘉宾也在活动上观赏《功夫熊猫4》的放映。

今年关爱奉献周目标 增加60至80家成员公司参与

新加坡美国商会会长雷闲闲博士受邀出席活动并致辞时，承诺2024年会继续支持全国志愿服务与慈善中心。她说：“今年的目标是增加60至80家成员公司参与关爱奉献周，预计会比今年参与的50家公司增加20%至60%。”

数码客户体验方案供应商TDCX公司的欧大诠（33岁）代表公司领取证书，他在活动上鼓励大家以多种方式回馈社会。“除了捐款，我们也欢迎志愿者投入时间和精力，发挥你的专业技能为慈善事业贡献一分力。”

裕廊集团子公司裕廊港口公司企业社会责任委员会主席谢巴纳（29岁）受访时说，去年是冠病疫情后公司第一次参与关爱奉献周，今天出席活动的目的是向其他合作伙伴学习，了解他们所做的项目，同时思考公司未来还能举办哪些活动。

“去年我们组织了一场捐赠活动，收集员工家中过剩的罐装食品，将这些食品送到达曼裕廊民众俱乐部。那里还有从巴西班让果菜批发中心运来的蔬菜，我们重新整理并打包了这些蔬菜，然后分发给社区居民。”