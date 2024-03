国大8月起 提供表演艺术第二主修及副修文凭

新加坡国立大学推出新的艺术普及框架,让更多本科学生可以接触各类艺术社团,并通过表演艺术社团的一些活动获得学分,作为表演艺术第二主修或副修的积分。

国大星期四(3月7日)发文告说,由国大艺术中心(Centre for the Arts)推出的艺术普及(“Arts For All”)框架于去年8月开始逐步试行,从今年8月新学年开始推出表演艺术第二主修及副修文凭。

这个框架的目标在于提升国大学生的生活体验,支持和鼓励他们参与艺术活动,并进一步推动跨学科教学。根据这个框架,校方将主要从四个方面为学生提供学习艺术的机会,并让他们以最适合自己的发展目标、兴趣和可投入程度的方式来体验艺术。

多方面支持艺术小组与社团

除了开设第二主修和副修项目,校方还将帮助更多学生创建艺术兴趣小组或社团,并为符合条件的社团提供经费、定期专业指导,以及校内合作等,从多方面提供更多支持。

社团如果取得出色的创作成果,并拥有严格、有序和全面的训练安排,还可以申请列入学分制社团活动(Credit-bearing group activity)。符合条件的学生加入这些社团后,所得学分除了可用于本科的选修要求,也可用于表演艺术第二主修或副修的课业要求。

目前,获得国大艺术中心认可的32个社团中,有四个已满足学分制社团活动的条件,即中国舞蹈团、华乐团、交响乐团和管乐团,参加的学生共约有160人。

杨弘胜(23岁,生命科学系大二生)是国大中国舞蹈团的成员。他受访时说,舞蹈团每周有两次训练,每次大约三小时;从去年8月艺术普及框架试行以来,他感觉社团的训练越来越有规划,老师们也制定了更完备的教学方案。

杨弘胜在中学一年级第一次接触中国舞,在多年的练习中逐渐爱上了这门艺术,考入大学后毫不犹豫地加入了舞蹈团。国大如今推出了表演艺术第二主修和副修,让他十分期待。

“我相信肯定会有更多挑战,不过这也能让我更好地了解自己的水平,继续争取进步。另外,我觉得(能获得学分)是我们为舞蹈付出的努力受到校方肯定的体现。”

国大学生事务处副处长、杨秀桃音乐学院副院长陈子乐副教授认为,艺术普及框架可进一步鼓励学生根据个人的学习需求和进度,按各自的程度学习艺术,并对他们付出的时间和努力给予实质认可。