新法拟赋予警方更大权力逮捕 对他人构成安全威胁者

新的执法与其他事务法案拟加强警方行动效率，特别是逮捕可能对自己和他人构成安全风险的人，例如精神病患。

现有法律没明确说明警方在逮捕行动时，拥有哪些权力。由于被捕者可能变得暴力或拥有攻击武器，新法案将赋予警方更大权力，保护被逮捕者和周围人的安全。

星期四（3月7日）在国会提出一读的执法与其他事务法案将修订警察部队法令，把“逮捕”也涵盖刑事诉讼法的相关权力，例如搜查、制伏和使用必要武力。

可在伤害发生前逮捕威胁者

现有法令规定，威胁要作出的伤害必须是“即将发生”，才能逮捕当事人，但新法拟议的修正将允许警方直接逮捕威胁者。

当局认为，有必要通过法案澄清精神健康（护理与治疗）法令（Mental Health（Care and Treatment）Act）有关警员逮捕精神病患的规定，确保警方能在精神病患伤害自己或他人之前就将他逮捕，填补现有执法行动的缺口。

澄清部分包括：对自己和他人构成安全风险的行为只需“可能发生”，而不是“即将”；警员不必等到有“实际伤害产生”之后，才能展开逮捕行动。

三执法机构可批准保释申请

目前，刑事诉讼法授权警察（但不包括内政部其他执法机构的执法人员）准予被捕者申请保释或缴交个人保证金， 因此中央肃毒局、移民与关卡局或赌博管制局（GRA）逮捕的人必须被带到警察局，才能获得保释。

法案将加强内政团队的运作，授权这三个执法机构也能批准保释申请，从而降低押送被捕者到警局的操作风险。

法案也授权执法当局把抵触国民登记法令（National Registration Act）和护照法令的人，扣押在移民与关卡局大厦、大士关卡和兀兰关卡等移民办事处。

目前，如果有人举报“不可逮捕罪行”（non-arrestable offence），警方须进行调查，或将举报人转交推事或社区调解中心的调解员处理。

法案允许警方在某些情况下，有理由相信案件不严重或没足够理由跟进案件的话，可以不必对“不可逮捕罪行”采取进一步行动，确保公共资源得到更好使用。

黄丝带新加坡获标志独家使用权

另外，法案授权黄丝带新加坡（YRSG）独家使用黄丝带的标志，保护和确保标志不被滥用，以及提高处理行政和纪律事务的灵活度。

文告说，YRSG用黄丝带标志在宣传活动和项目，旨在激励社会支持释囚重返社会，但当局发现标志被恶意滥用，例如商家打着支持释囚的幌子，把标志贴在商品，为自己牟利。

滥用标志者可被罚款最高1万元，或坐牢最长六个月，或两者兼施。