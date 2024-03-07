涉本地最大起电子烟走私案 两送货男子罚款

两名男子在社交平台接获送货员工作，替电子烟团伙送货和收款好几个月，但法网恢恢，在警方突击行动中，两人被捕，如今被判罚款。这也是本地迄今最大起的电子烟和相关配备走私案。

被告杨伟锋（27岁）和莫哈末哈利（23岁）分别面对四项和三项抵触烟草（广告与销售控制）法令的控状。两人星期四（3月7日）承认其中两项，法官将余项纳入考量后，判杨伟锋罚款9000元，莫哈末哈利罚款8000元。

根据案情，卫生科学局和新加坡警察部队于2023年3月28日晚上，在三巴旺一带蒙特利连路（Montreal Link）第592座组屋的多层停车场展开突击行动。执法人员隔天顺藤摸瓜查到位于文礼的仓库，起获13万4040个电子烟，以及6万零552个电子烟烟弹，市价约为312万1328元。

在警方的突击行动中，杨伟锋和莫哈末哈利当场落网，警员发现前者持有405个电子烟和250个烟弹，后者则持有243个电子烟和509个烟弹。两人连同另外五个涉案人在今年2月被控。

一次派送可获八元酬劳

调查揭露，两人皆是在Telegram接到送货员的工作，每完成一次派送可获得八元的酬劳。杨伟锋在2022年11月至2023年3月期间，共送出约1250个包裹，赚取1万元左右；莫哈末哈利则在2023年1月至3月期间，派送约300个包裹，赚了约2400元。

通常，两人在根据包裹上的地址把货物送达后，会向收件人收取货款和八元的送货费。完成所有工作后，他们会收下送货费，把货款交给指定的人。

被捕当天，两人根据指示到蒙特利连路领取货物，准备前往不同地点送货。岂料，两人在整理包裹时，执法人员突然出现。他们见状立刻开车想离开停车场，没想到警方已设下路障。警方随即搜查车子，并逮捕两人。

其他五人的案件仍在审理中。

根据我国烟草法令，进口、分销、销售烟草制品，包括水烟、无烟烟草、嚼烟、电子烟和其配件都是违法的。

一旦罪成，初犯者可面对最高1万元罚款，坐牢最长六个月，或两者兼施；重犯者可面对最高2万元罚款，坐牢最长12个月，或两者兼施。（人名译音）