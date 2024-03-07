足总经多方考量 遴选国家队新主帅

在遴选新加坡男子国家足球队主帅时，新加坡足球总会考量的因素包括候选人在培养球员方面的经验，在建队和取得成绩上的战略规划，以及对改善足球生态、传授足球知识等方面的作用。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆在国会拨款委员会辩论文社青部开支预算时，就议员杰乐（宏茂桥集选区）和莫哈默·费沙（阿裕尼集选区）对“狮展雄心”（Unleash The Roar）计划最新进展，以及国家队主帅遴选过程做出了上述回应。

足总上个月宣布，聘用57岁的日本籍教练小仓勉担任雄狮主帅兼总监，以及幼狮总监，合同为期两年。这是雄狮队五年多来的第三名日籍主帅。

足总星期四（3月7日）发布文告宣布，日本鹿岛鹿角队前助理教练中村幸圣（Kosei Nakamura）和BG淡滨尼流浪主教练李斯平将加入教练组，前者将担任助理教练。他们将在下星期一（11日）起加入球队，帮助球队备战接下来21日和26日两场对战中国队的世界杯外围赛。

蔡瑞隆说，提升新加坡足球是一项长期的比赛，我国于2021年3月启动了“狮展雄心”计划，在加强足球生态系统方面，建立起有序的足球发展系统，以提高各级足球水平。

目前，全岛已有15所校园足球学院（School Football Academies），其中五所设有专门为女生开办的课程。球员人数也从2022年的300名，增加到今年的830多名青少年足球运动员。

上个月首届新加坡青少年足球联赛（Singapore Youth League）成功举办，为有志青少年球员提供竞技平台，让他们积累经验、施展才华，也为培养和发掘未来新加坡国脚提供了渠道。