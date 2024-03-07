每年890名嗜毒者到心理卫生学院求诊 多为40岁以上男性

2020年至2022年间，到心理卫生学院门诊部求医的嗜毒者每年平均有890人，多数人自愿前来求助。

根据心理卫生学院数据，2020年至2022年间，学院属下国立成瘾治疗服务（NAMS）的门诊嗜毒患者每年平均新增340人，若包括新增和原有患者，年均总数是890人；大多数是40岁以上的男性。

NAMS专科顾问卡鲁韦帝医生（Mohamed Zakir Karuvetil）答复《联合早报》询问时说，一般上嗜毒者到心理卫生学院求诊时，精神科医生会评估他吸毒的情况以及是否有其他精神或心理问题，再诊断他们是否患上物质使用障碍（substance use disorder）。倘若确诊，有些患者会被安排入院至少一周至三周，先解毒（detoxification），接着戒毒。

心理卫生学院国立成瘾治疗服务专科顾问卡鲁韦帝医生说，不是被家人或其他情况逼迫，而是主动求诊的人，他们的戒毒效果往往比较好，因为他们有戒毒的决心。（心理卫生学院提供）

拥有超过25年专业经验的卡鲁韦帝说：“住院与否主要看患者的意愿，例如他或家人是否觉得难以在家戒毒，其他考量因素包括嗜毒者是否较为年长，以及是否患有其他疾病。”

患者进行戒毒后若情况有所改善就可以出院，但可能仍需继续服药，或接受与预防重新吸毒有关的辅导，为期半年到一年。

如果患者需接受更长时间的戒毒程序，可以转到中途之家或其他社区机构，为期半年到两年。过程中，患者可以同家人一起接受家庭辅导或心理治疗。

“在解毒阶段，我们会对症下药，减轻患者的戒断症状。例如，患者突然停止服用阿片类药物，可能会感到剧烈疼痛，因此得服止痛药。有时也可能出现腹泻、烦躁或流鼻涕等症状，我们会提供相应的药物。”

如果院方观察到患者的病情有所好转，并已做好心理准备，且有社区或家人支持，就会批准他出院。

卡鲁韦帝说，有些患者既没有家庭支持，也没有工作，承受一定的社会压力，这往往是他们重坠毒海的导因之一；因此，院方会将他们转介给社工，以提供经济或工作援助。

至于门诊患者，他们和医生之间的信任非常重要，因为院方只能根据患者和家属了解情况，以及偶尔会随机进行尿液检测。

自愿就医者戒毒效果较好

卡鲁韦帝透露，大部分前来求医的嗜毒者都是自愿的，其他则是经警方、医院或家人转介而来。“不是被家人或其他情况逼迫，而是主动求诊的人，他们的戒毒效果往往比较好，因为他们对自己有一定的认知，也有戒毒的决心。”

毒品会严重影响人的健康和心理，可能造成焦虑、精神分裂症、偏执（paranoia）和躁郁症等问题。毒品往往也会降低大脑的集中力，从而影响判断力，这也是常有嗜毒者开车出车祸，或者伤害其他人的原因。

至于毒品对人体发挥作用的大小，卡鲁韦帝说，这可能因嗜毒者的性别、年龄、习性和吸食毒品的剂量等，而有所不同。如果嗜毒者是第一次接触毒品，可能很快就产生致幻效果，而长期吸毒后，嗜毒者吸食的剂量要不断加大才能有致幻效果。“毒品的致幻效果一般会维持几天或几个星期，但所引发的其他精神或心理问题可能持续更久，甚至可长达两年。”

有研究显示，每有一人患上物质使用障碍，就可能殃及超过10个身边的人，尤其是直属家人。为此，心理卫生学院也为受影响的嗜毒者家人提供家庭治疗和辅导等。

卡鲁韦帝建议嗜毒者及早求诊，并定期与医生或社区服务人员跟进情况，确保自己远离毒品。