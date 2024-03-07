扩大新加坡团队基金资助 支持新兴运动与弱势群体

政府宣布将“新加坡团队基金”的资助范围，扩大到支持新兴项目运动员的“启发运动员基金”和帮助弱势群体的“体育关怀”计划。

副总理兼财政部长黄循财早前在2024年财政预算案声明中，宣布政府将为新加坡团队基金（One Team Singapore Fund）额外注入2000万元，并延长资助多一年到2027年。新兴运动和体育关怀计划（SportCares）也将纳入基金受益范围。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆星期四（3月7日）在国会拨款委员会辩论文社青部开支预算时，提供更多详情。

启发运动员基金（Athletes’ Inspire Fund）在2021年推出，原名淡马锡基金会激励基金，主要资助没有获得相关补贴，但代表新加坡出国比赛的运动员，特别是一些新兴项目的选手。

启发运动员基金曾资助29项目140组选手参赛

自成立以来，启发运动员基金已经资助29个体育项目超过140组个人或团队选手出国比赛，例如力量举重、匹克球、踢拳等运动。

个人或企业若捐款资助新加坡团队基金，政府将以一元对一元的配对方式补助基金。如今，启发运动员基金和体育关怀计划同样将以这个方式，通过新加坡团队基金受惠。

启发运动员基金在每年3月、7月和11月开放申请，今年的首次申请期已在3月1日开放，直到3月31日。

体育关怀计划助弱势群体参与体育活动

体育关怀计划则在2012年由体理会成立，让弱势群体可以通过参与体育活动提高自信及人生观。去年共有超过7200人从体育关怀计划受惠。

蔡瑞隆说，体育关怀计划将从来临4月起获得新加坡团队基金的资助。到目前为止，体育关怀助学金已让超过480名儿童和青少年学习新的体育项目。去年首次颁发的体育关怀奖学金也将协助受益人完成学业。

今年也是奥运年，文社青部及新加坡体育理事会也正密切关注我国选手备战今年及往后大型赛事的训练及比赛需要。

此外，作为卓越体育奖学金（spexScholarship）前置计划的卓越体育潜力计划（spexPotential）在去年8月推出后，今年4月将全面展开运作。

卓越体育潜力计划为未来有机会赢得东南亚运动会金牌的潜力选手提供多项支持，为他们进一步成为亚洲及国际范围的顶尖选手铺路。