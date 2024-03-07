谢健平总结九天辩论：三年来朝野议员首次明确支持预算案

新财年政府财政政策和各部门开支预算的辩论长达九天，星期三（3月7日）结束。国会议长谢健平说，这是三年来议员首次不分朝野，一致对财政预算案表达明确支持，包括工人党和新加坡前进党的领袖。

今年的辩论历时近70小时，其中，分两天半进行的政府财政政策辩论，共有61名议员发言。2月28日至3月7日的国会拨款委员会辩论中，朝野议员提出多达598项修正动议（cuts），收到最多动议的是文化、社区及青年部。

任何议员可在拨款委员会提出修正动议，把拨给任何部门的开支总款额，象征性地减少100元，并针对相关部门的开支项目提出意见。

谢健平星期三在总结时说，这次辩论有几个“第一次”，例如，这是他去年8月出任国会议长后首个预算案。今年也是修正动议数目六年来首次下降。谢健平认为，这有一部分是因为议员的人数减少。

六集选区出现议员人数不齐情况

国会目前有六个集选区因六名议员退党或辞职等原因，出现人数不齐的情况。

不过，谢健平强调，更多并不代表更好。他说，如同朝野议员在辩论中提到，发放更多短期补助（handouts）不一定是好的，国会提问和发言时间也未必越多越好。“从我的观点来看，更清晰、更尖锐的演讲更受人欢迎。”

谢健平也提醒议员，不要趁澄清时试图进行“迷你演讲”，今后他对此会更加严格。

国会领袖英兰妮总结辩论时说，今年的预算案声明，恰巧在农历正月初七的人日发表，每个人都从预算案中有所收获，也代表每个人都获得了生日礼物。

“更重要的是，2024年财政预算案为‘新加坡携手前进’报告所提出的各项计划注入了活力。这些计划由新加坡人集体制定，以共同建设我们的未来。”

英兰妮也是总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长。她说，目前我们所处的世界更混乱、更危险和更不可测。在这背景下，今年的预算案提供了明确的行动计划，以乐观和充满希望的态度，带领新加坡迈向未来。