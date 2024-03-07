传染病修正法案新条款 增添“高风险个人”组别

因生活或工作须长时间和传染病患近距离接触，或从高传染病风险国家入境新加坡的个人，即使没有确切的检测结果，日后也须遵循隔离等管控措施。这将有助卫生部及时控制传染病在本地的传播。

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤星期四（3月7日）在国会说，传染病（修正）法案包括引进新条款，以增添“高风险个人”（at-risk individual）组别。这个组别涵盖必须与传染病患者长时间接触的人，比如住在同一屋檐下的租户或在同一场所工作的同事等。

法案赋权相关卫生人员判断面对高传染病风险的个人，包括进行传染病相关身体检查，但没有确切检测结果者，以及从其他传染病暴发或疑似暴发国家入境新加坡的人。

目前，传染病法令只涵盖传染病患者（cases）、疑似带有传染病者（carriers）和密切接触者（contacts）。

拉哈尤说，冠病疫情显示这三个组别不足以涵盖其他面对高感染风险的群体。这些人因为生活或工作环境而更容易染病，并且传播给他人。卫生部因此须针对这些群体，尽早采取防范措施。

法令修订后，卫生部可要求高风险个人接受检测或隔离。

拉哈尤说，疫情时曾发生人们在隔离期间外出的情况，这增加了传染风险。法案规定高风险个人在接获通知后，按要求，即刻前往隔离场所，若有合理借口则另当别论。

家长或监护人也须监督

此外，法案也增添新条列，若未成年人和智障者接获当局通知，法案也规定家长或监护人须确保他们遵循管控措施。

拉哈尤回应议员询问时说，新传染病法令和心智能力法令（Mental Capacity Act）一致，会先通知未成年人或智障者，再通知家长或监护者协助履行。卫生部将对没有协助完成要求的家长或监护者采取行动。