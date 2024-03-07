刘燕玲：自由业艺术工作者将有更多元职业培训机会

国家艺术理事会将为自雇或自由业艺术工作者提供更多元的培训渠道，让他们通过职场培训、同侪互助学习，以及督导计划等方式，开拓事业前景与发展机会。

文化、社区及青年部兼贸工部政务部长刘燕玲星期四（3月7日）在国会拨款委员会辩论文社青部开支预算时，宣布这消息。

本地全职和兼职艺术工作者约2万人，约三分之一为自雇或自由业者。自雇人士一般缺乏机构或组织为他们提供系统化的职业培训与发展机会。

艺理会将同业者和高等教育学府合作，配合自由业艺术工作者的培训需求和工作性质，为他们设计职业发展项目。

例如，艺理会将同艺术业者及团体合作，提供结合课堂学习和在职培训的持续教育与培训（CET）计划。一些可能的合作伙伴包括滨海艺术中心，以及后台管理业者The Backstage Affair。

艺理会也将提升艺术资源中心（Arts Resource Hub）的资源，推出更针对自由业者需求和艺术专长的培训项目、职业督导计划、同侪协作与相互学习机会，包括协助他们提升创业和财务管理等技能，加强职业韧性。

刘燕玲说，艺理会也会给予更多拨款，支持艺术领域自由业者提升技能，并且会通过艺术资源中心，提供收费合宜，以及艺术工作者负担得起的艺术空间。

副总理兼财政部长黄循财在2024年财政预算案声明中宣布，政府未来四年拨款1亿元，支持新加坡艺术拓展蓝图 (2023 – 2027)。除了为本地培养核心的艺术工作者队伍，艺理会也会致力让各阶层公众更容易接触艺术。

2027年或之前设计框架 提供最佳作业方式和案例

艺理会将与护联中心（AIC）以及新加坡保健服务集团（SingHealth）合作，今年稍后在新保集团社区医院推出试验计划。计划会通过实证收集，探讨由艺术工作者设计和协助引导的艺术活动，对促进年长者身心健康所能发挥的作用。

刘燕玲说，合作各方最迟在2027年设计一套框架，提供最佳作业方式和参考案例，以及评估艺术项目影响力的工具。艺术工作者和社区伙伴可参考这份资料，策划适合年长者参与并且经过医疗保健专家验证的的艺术项目。

这套资源在初步阶段会以年长者为对象。艺理会有意让更多群体有机会参与这些项目，包括孩童与青年，以及体障人士。

艺理会与公私领域伙伴合作 翻新现有设施和开发新场地

艺理会也会继续打造多元艺术空间，让艺术融入人们的生活空间。这包括与公共和私人领域伙伴合作，翻新现有设施以及开发新的场地。

例如，位于甘榜爪哇（Kampong Java）52号至56号的五个双层建筑单位，即将在今年底翻新完毕让艺术工作者进驻。它将作为一个沙盒空间，让艺术工作者开发创新和实验性质作品。

此外，曾经是电力站艺术之家落脚处的亚美尼亚街45号建筑，翻新工程预计2026年完工。

另一方面，官委议员乌莎拉妮（Usha Chandradas）就政府探讨2030年后在吉门营房地段建组屋，询问会否保留这个空间的艺术氛围以及对现有租户的安排。

刘燕玲回复时说，现有租户可继续在这个空间运作，直到租约到期。相关的环境和历史遗产研究将于今年第二季展开，当局会在研究结束后探讨是否会延长租约或保留现有租户。租户租约最迟在2030年陆续到期。

她强调，艺理会将同有关部门合作，为租户提供援助，包括为有意搬迁的租户建议可考虑的新地点。