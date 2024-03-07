低病毒量HIV感染者无须披露病情 拉哈尤：为鼓励检测

政府修法让体内病毒量维持在低水平的人类免疫缺陷病毒（HIV）感染者，无须向性伴侣披露病情，这么做不是要放松公共卫生保障措施，而是鼓励感染者主动接受检测和治疗，进而更好地保护他们的性伴侣。

卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤，星期四（3月7日）在国会提出传染病（修正）法案二读时，强调这点。她指出，可能导致HIV传播的不负责任行为，在新加坡仍是一项罪行，当局将根据需要，采取适当的执法行动。

根据修法，HIV感染者的体内病毒量，若至少六个月持续维持在检测不到（undetectable）的低水平，他们接下来在与他人发生性行为之前，无须向性伴侣披露病情。

这些感染者的检测结果须显示，他们在发生性行为之前的九个月以内，体内病毒量在检测不到的低水平，并且在这段期间持续接受HIV治疗。拉哈尤指出，符合这个标准的HIV感染者，把病毒传给性伴侣的风险近乎零。更多细节将列明在附属法中。

根据现有的传染病法令，HIV感染者与他人发生性行为之前，必须向性伴侣披露病情。隐瞒情况的HIV感染者可被判最高5万元罚款，或坐牢最长10年，或两者兼施。

拉哈尤说，修订法令中有关HIV的条款，符合医学进步和公共卫生政策目标，让人们承担更多责任，通过接受HIV检测和治疗，让体内病毒量达到并持续维持在检测不到的低水平。

病毒含量较高者仍应披露风险

工人党议员何廷儒（盛港集选区）提问，政府决定调整而不是废除这项条款的考量是什么。拉哈尤答复时说，法律还是能确保体内含高病毒量的HIV感染者，以及没有检测但有理由相信自己感染HIV的人，在进行性行为之前，向性伴侣披露传播HIV的风险，从而减少HIV的传播。

她强调，关于HIV的法律，目的不在于为HIV感染者定罪，而是要阻止不负责任的行为。

拉哈尤说，2015年至2023年，共有七人因未告知性伴侣HIV感染风险而被定罪。其中四人在犯法时体内病毒量在检测不到的低水平，并同时触犯其他法律，例如吸毒、在初犯被调查期间再次犯罪，或受害者未成年等。