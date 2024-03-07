政府拨1.65亿元设大型体育活动基金 争取主办更多国际赛事

政府未来四年将拨出1亿6500万元充作大型体育活动基金，争取在本地主办更多国际体育赛事。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在国会拨款委员会辩论文化、社区及青年部开支预算时指出，通过在本地举办更多世界级比赛，我国选手可以有更多参赛机会，同全球好手在主场较量。

“在目前已很活跃的体育日程之上，国人能在现场看到更多全球顶级运动员。这也能促进经济增长和提升国际认知度，为我国举办娱乐和体育赛事打开潜力，同时加强新加坡作为举办高规格国际活动首选目的地的声誉。”此外，这也能让我国体育从业人员和本地公司掌握主办大型赛事的能力。

新加坡体育理事会未来将和活动主办方合作，把更多大型体育赛事引入我国。活动主办方可联系体理会，提呈活动计划书。体理会将与主办方讨论，从中评估将赛事引入我国的好处，以及通过大型体育活动基金提供的资助金额。

政府接管体育城后 更多国际体育比赛本地举办

自从政府在2022年12月接管新加坡体育城后，本地去年涵盖体育、生活与娱乐的活动日，比冠病疫情前的2019年增加了三成。

近年来也有更多国际体育赛事落户本地，我国去年就首次举办了新加坡足球嘉年华、奥林匹克电竞周、国际篮联（FIBA）篮球俱乐部世界杯，以及世界女子地板钩球锦标赛等赛事。

我国去年举办首届奥林匹克电竞周，来自64个国家的131名选手在10个虚拟项目中一较高下。（档案照片）

此外，我国已经连续数年主办了世界乒乓球职业大联盟（WTT）新加坡大满贯、FIBA三人篮球亚洲杯，以及环法脚踏车保诚新加坡绕圈赛等赛事。明年也将首次主办世界游泳锦标赛和残疾人游泳世锦赛。

WTT新加坡大满贯和韩亚金融集团新加坡女子高尔夫球公开赛从星期四（3月7日）起，分别在华侨银行室内体育馆和丹娜美拉乡村俱乐部举行。前者在本地已连办三年，后者则是继2022年底后再度回归，作为韩国女子职业高尔夫巡回赛新赛季的首场比赛。

活动主办方盼借基金 扩大人力及获得新机会

负责韩亚高球赛的本地活动公司Palladium联合创办人兼前高球国手朱思瑝说，公司去年年底才成立，目前除了他和另一位创办人，只有另一人协助他们策划比赛，其余的则是他们直到比赛前才请来的自由业者。这是他们所承办的第二项赛事。

他说：“我还不知道具体我们可以如何使用这个基金，但我希望我们可以通过基金来聘请更多本地员工，不仅发展公司，也让更多人有机会，学习如何主办比赛。”

📸 Snaps from Day 1️⃣ of the Hana Financial Group Singapore Women's Open! South Korea's Bang Shinsil currently holds the... Posted by Hana Financial Group Singapore Women’s Open Golf on Thursday, March 7, 2024

环法新加坡绕圈赛今年也将连续第三年举行。对于新宣布，比赛主办公司Evoke EXP总经理吴慧沁说：“我们对这消息感到非常兴奋，也非常渴望与体理会在未来的项目中合作。有了这项新基金，我们希望能在今年的比赛开始前做更多的启动活动，将本区域更多脚踏车选手吸引来新加坡。”

吴慧沁说，财政紧缩向来是主办比赛的困难之一，她希望这个基金能帮助公司取得更多体育赛事产权的机会。她说，公司正在讨论将两项脚踏车活动引入我国，目前还不能公开，团队目前将专注于把绕圈赛打造成本地标志性的脚踏车赛事。