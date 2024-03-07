酷航今明两年 拟增加五至七新航点

本地廉价航空酷航下个月起陆续接收新的巴西航空工业公司E190-E2型客机，计划今明两年飞往五至七个新航点，包括刚宣布的苏梅岛和诗巫。

酷航首席执行官汤康庄（50岁）星期四（3月7日）接受媒体访问时说，2023/2024财年在这个月底结束时，酷航的运力将达到2019年冠病疫情前约105％的水平。“今年1月的运力已是2020年1月的99％至100％水平。”

酷航是以可用座位公里（available seat kilometer）作为运力指标。

汤康庄说，E190-E2（简称E2）的加入将带动运力增长，提供机会开拓新航点。除了日前宣布的两个新航点泰国苏梅岛和马国诗巫，酷航计划推出多几个航线。

汤康庄：仍在敲定细节 东南亚有新航点待开发

“我们还在敲定细节，但整体来看，会有多三至五个新航点……东南亚还是有新航点待开发。”

酷航去年2月与飞机租赁公司Azorra签署意向书，租用九架新的E2客机。这些客机有112个座位，加入酷航机队之后会是这家廉航的最小型客机，有助开拓区域内需求量比较低的航线。

酷航将在今年接收五架E2，其中两架下个月交付，三架会在下半年收到；剩余四架2025年交付。

公司星期二（5日）宣布，新的E2将从5月起陆续投入运作，飞往六个航点——泰国的甲米、合艾和苏梅岛，以及马来西亚的关丹、美里和诗巫。

苏梅岛和诗巫航线开通后，酷航飞往的航点将从目前的67个增至69个。酷航目前运营52架客机，明年起会有另外18架窄体飞机陆续加入机队。

汤康庄说，东南亚、中国大陆以及其他北亚地区目前各占酷航总运力的约20％，剩余由印度、澳大利亚、德国、希腊和沙特阿拉伯等市场组成。公司计划将东南亚的运力占比增至20％以上。

他提到，中国继续是酷航重要的市场。2019年疫情前，酷航每周有约100趟航班，目前则有近80趟。“我们的计划是尽快恢复到100％的水平，这将取决于往返中国和本区域的旅游需求。”

问及酷航到时会如何调配那100趟航班，汤康庄说，公司将聚焦目前飞往的17个城市，暂无计划重启无锡和哈尔滨的航线。一些城市，如南京、杭州和天津的运力已经恢复到疫前水平，若需求强劲，酷航或增加航班趟次；至于还没恢复疫前运力的城市，如长沙和昆明，酷航将密切留意需求，再加以调整。

酷航承载的新航转机乘客有增加趋势

酷航乘客中，超过一半是搭直飞航线，但有越来越多乘客会在新加坡转机，再续飞酷航另一个航点。酷航承载的新航转机乘客也有增加的趋势。

汤康庄看准这个市场，除了延续交叉销售机票的策略，也希望探讨如何进一步缩短酷航和新航航班之间的最短衔接时间。疫情前，双方的最短衔接时间约120分钟，目前是90分钟。

他解释，最短衔接时间要是定在90分钟，系统就不会出现和销售少于90分钟的转机选项。但若能缩短这个时间，将让旅客有更多选择。

“这涉及两个不同商业模式，不同的搭客大厦，因此有很多后端流程需要简化，系统也需要提升。”

针对酷航的运作表现，汤康庄透露，疫情前，酷航在新加坡的准点率处在70％高位，目前在70％中位。“我们在努力，看如何尽快回到甚至超越疫前水平。”

询及普惠公司飞机引擎去年9月爆出存在质量缺陷问题对酷航的影响，汤康庄说，目前有三架A320neo飞机因此停飞，比早前宣布的两架多了一架。为降低影响，酷航延长了一些原定今年到期的A320ceo飞机租约，即将加入的E2也会运营一些现有的A320neo的航线。

“今明两年，我们有足够的飞机资源去应对飞机引擎问题带来的影响，这也是为何我们继续为（运力）增长做规划。”

过去12个月，酷航聘请了超过500名员工，约20％是飞机师，一半是机组人员。