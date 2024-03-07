尼诰大道树倒压三车 影响歌迷赴泰勒丝演唱会

豪雨滂沱导致尼诰大道旁的一棵大树倒下，压中至少三辆车子，阻碍整条尼诰大道的交通，不少前往泰勒丝演唱会的歌迷受影响。

这起事件发生在星期四（3月7日）傍晚6时30分左右，地点是通往国家体育场的尼诰大道（Nicoll Highway）。

星期四下午全岛多个地区下起大雨，尼诰大道旁的一棵大树突然倒下，压中三辆行经这个路段的车子。

《联合早报》摄影记者事发时经过现场，拍下树倒压车的场景。

照片显示，这棵大树倒下时，粗大的枝干压倒一支灯柱，断裂的树枝和树叶掉落在地，阻碍了三条车道。

一辆黑色的私召车被树干压中，另外两辆车则被掉落的树枝打中，挡风玻璃都被砸裂。

李姓私召车司机（50多岁）受访时说，他事发时载着一名乘客经过尼诰大道，打算到如切一带，没想到途中突然传来“碰”的一声巨响后，整个树干压中他的车子，所幸他和乘客都没有受伤。

“我和乘客当时受困车中，辛亏有一群好心的客工前来帮忙移开树枝和树叶，我们才得以脱困。”

树倒阻碍整条尼诰大道，导致路段无法通行，后方不少车子纷纷倒退离开。（吴先邦摄）

根据陆路交通管理局在X（前称“推特”）上更新的路况，过了爪哇路（Java Road）的尼诰大道全面关闭，无法通行长达约三个小时，造成严重的交通阻塞。据《联合早报》了解，晚上9时40分左右，第一条及第二条车道在树枝清理后恢复通行。

由于尼诰大道是其中一条通往国家体育场的道路，恰逢美国乐坛天后泰勒丝（Taylor Swift）的第四场演唱会，相信有不少粉丝受到影响。