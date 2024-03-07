天灯节主办方拒退款 消协：应全额退款

首届新加坡天灯节活动无法如约放天灯，主办方却拒绝退款，新加坡警察部队证实已接获报案并在调查中。新加坡消费者协会收到32起投诉，并指购票者理应获得全额退款。

原定2月21日在圣淘沙举行的新加坡天灯节，因主办方Asian Couture and Boutique未遵守多项防火安全准则，导致活动临时生变，与会者最终只获得取代蜡烛的LED“蜡烛灯”。

数百名购票公众到了活动现场才得知天灯无法放飞，不少人当场质问主办方，纷纷要求退款。

但主办方称活动中已经送出2500个天灯，因此拒绝退款，并称将在4月第一周重办活动，购票者可凭票根参与。据悉，至少有一名购票者已气得报警，警方正在调查中。

虽然主办方在3月4日发出问卷询问购票者对于退款的意见，但表格内没有“全额退款”的选项，仅有“退款25%”，以及领取额外两个天灯等选项。

消协会长杨益财说，基于上述情况，购票者应有权获得全额退款。

他说，主办方未能获得相关批准后，没有事先通知购票者取消放飞天灯环节，还继续举办活动是不合适的。

他建议受影响的人可以拨电向消协求助。

新加坡民防部队、新加坡民航局和圣淘沙发展局早前答复《联合早报》询问时说，已经得知主办方有意补办活动，但他们尚未收到详细资料。

民防部队早前答复时说，主办方必须遵守防火安全准则才能放飞天灯，包括点燃的天灯须用绳子系着，相关人员须在场监督活动，以防止点燃的天灯在未系绳的情况下飞上天，也须配备灭火器。

这项活动早前收费每名成人50元，学生25元，外加手续费。七岁以下孩童则免费。