佛教居士林捐赠30公吨大米给回教同胞

斋戒月即将到来，新加坡佛教居士林延续传统，向本地需要帮助的回教同胞捐赠了30公吨大米。

赠粮仪式星期三（3月6日）在武吉知马路一带的巴亚维回教堂（Ba’alwie Mosque）举行，马西岭—油池集选区议员扎吉哈和前官委议员伊萨德受邀出席。

佛教居士林林长陈立发受访时说：“赠粮活动是居士林一贯的优良传统，希望能通过赠粮帮助到有需要的家庭。新加坡有不少清贫家庭，同胞有必要团结一致，也能对促进种族和谐及宗教团结发挥一定作用。”

陈立发透露，30公吨米粮由个人、团体组织和商人捐赠，费用约10万元。其中有不少人并非佛教徒，但出于善心，希望能通过自己的心意，帮助到社会上有需要的人。

居士林的斋戒月赠粮活动由已故居士林前林长李木源于2011年倡议，目的是让其他宗教团体有机会为有需要的回教同胞提供粮食援助，促进我国各种族之间的和谐共处。

巴亚维回教堂将负责统筹和分配居士林捐赠的白米。该回教堂回教导师哈比哈山由衷感谢居士林的慷慨捐赠。

前官委议员伊萨德负责协调这次的赠粮活动。他说，回教堂除了会与本地其他的回教堂、非营利组织配合，也会开放让有需要者上网申请。每个成功申请的住户将能获得三公斤大米，预计会有约1万住户受惠。