政府拟建世界顶级室内场馆 取代新加坡室内体育馆

政府计划兴建一座新的世界顶级室内场馆，取代在1989年底开幕、至今已使用超过30年的新加坡室内体育馆。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期四（3月7日）在国会拨款委员会辩论文社青部开支预算时，宣布这个消息。

唐振辉说，本区域其他地区近年来已更新设施，兴建最先进的现代化室内场馆。为了加强办活动的竞争力，政府认为现在是开发一座世界级新室内场馆的好时机。

他希望新的室内场馆可以灵活地主办不同类型的高水平活动，且活动之间的周转时间更短，并为观众提供更多价值，例如更好的招待套房和座位，以带来更好的体验。

“我们考虑将这个新场馆建在当前新加坡室内体育馆毗邻。这个位置将继续为新场馆及其余体育城和加冷范围带来协同效应，让我们能为这整个区域规划活动和节目。”

建筑期间现有室内体育馆运作继续

他说，在建筑新场馆期间，现有室内体育馆将继续运作，确保对一系列在那里举行的活动的影响降到最低。目前的室内体育馆可以容纳1万2000人，新场馆的容量预料将相仿。

新场馆的兴建计划还在早期阶段，当局将在未来提供更多细节。当局也正在探讨现有室内体育馆未来的安排。

新加坡室内体育馆曾主办过东南亚运动会、青年奥运会、职业女子网球协会年终总决赛等多项体育赛事。自1990年起，每一届新加坡羽毛球公开赛也都在室内体育馆举行。

羽总总裁欧振统受访时说：“室内体育馆的关闭无可否认地会勾起怀旧情怀和美好回忆，不过拥抱新室内场馆的愿景无疑是令人着迷的。这提供了一个改善我们设施的机会，在新场馆中加入的最新技术可以显著改善整体的球迷体验。”

除了体育赛事，周杰伦、周兴哲、泰勒丝（Taylor Swift）、艾德希兰（Ed Sheeran）等享誉国际的东西方流行乐歌手或团体也曾在室内体育馆办过演唱会。

四新体育设施今年开幕

另外，在体育设施总蓝图下，新加坡体育理事会已经完成11项计划，接下来将持续改善及建造更多新的体育设施。

文社青部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆在辩论文社青部开支预算时宣布，今年将有多四个新体育设施开幕，分别是加冷足球中心、加冷网球中心、在勿洛的旧游泳馆原址建造的新篮球场，以及裕廊东的垒球和棒球设施。

加冷足球中心是我国各年龄层男女国家足球队的训练场地。（白艳琳摄）

当局也将在金文泰兴建新的体育设施，那里将有一座国家训练中心、运动跑道及社区体育球场。

集有体育中心、综合诊疗所等设施的大巴窑综合发展项目，及榜鹅区域体育中心的发展项目也在进行中。宏茂桥、后港和女皇镇的居民也能在未来数年使用更新的泳池和健身房等设施。

邻里体育计划方面，体理会已在10个邻里建好体育设施让居民使用，24个邻里的计划仍在进行中，其中四个地区（吉丰、白沙东、淡滨尼北和黄埔）已展开建筑工程。

至于体理会和教育部合作的双重用途计划，目前已有377个体育设施，包括室内体育礼堂和学校操场，在周末或课余时间开放让公众使用。

国会已批准新财年的政府开支预算，并通过了拨款法案。国会已休会。