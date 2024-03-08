国会观察：携手向上向前

为期九天的新财年政府财政政策与各部门开支预算辩论，星期四（3月7日）在全程没什么火药味的情况下结束。

国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星上星期一（2月26日）参加辩论时就说，新加坡携手前进运动维持经济强劲增长、建设更公平社会以及加强国家团结的三个主要目标，概括了人们心目中对新加坡的愿景，因此工人党支持今年的财政预算案。

连反对党领袖都这么说，看来去年公布报告的新加坡携手前进运动在凝聚国民共识方面，已取得了一定成果。

首次以议长身份主持财政预算案辩论的谢健平在辩论结束时也指出，今年的预算案推动国家向上向前（moves our country upwards and forward），获得朝野双方一致支持。

国会领袖英兰妮发言感谢议长时，重申这是个人人都有份的预算案，而且有关政策将确保不会有任何人掉队，通过创造机会和提供援助的方式，为新加坡携手前进运动赋予生机和活力。

她回顾过去几年的预算案时也说，2020年至2023年的财政预算案在冠病疫情期间帮助人们保生命、保饭碗，也让人们越战越勇，2024年的财政预算案则以积极乐观的方式，清楚地指明国家前进的方向。

在公布本次财政预算案辩论统计数字时，谢健平特别点出，今年参加辩论的人比前一年多，但在拨款委员会上提出的修正动议（cuts）少了，可能是国会议员人数减少所致。目前国会有六个议席悬空，它们原属为参选总统而辞职的尚达曼、前两年因不当行为先后辞去议席的辣玉莎、前国会议长陈川仁、钟丽慧和贝理安，以及在今年初被控贪污而辞职的易华仁。

不过他也强调，更多并不代表更好，因为更清晰、更尖锐的演讲，才更受人欢迎。谢健平没有特指什么事或什么人，但星期四开始议事前发生的一段小插曲，容易让人产生联想。

事缘国会辩论部门开支预算期间，每天的口头询问时间从平时的90分钟，缩短为30分钟。新加坡前进党的非选区议员梁文辉起身要求，口头询问时间回归一个半小时，因为有不少议员就品德与公民教育课讨论以哈冲突课题的询问被排到后面，不够时间让教育部作答。

谢健平否决了这个要求，并指出教育部长陈振声已在星期一（3月4日）就有关课题发言，包括回应议员提出的问题，因此没必要更动议程分配的讨论时间。

国会拨款委员会星期四辩论的是最后一个部门，也就是文化、社区及青年部的开支预算，它正好也是接到最多修正动议的部门。

文社青部长兼律政部第二部长唐振辉星期四在参加辩论时宣布，将在加冷兴建一座新的世界顶级室内体育馆，取代1989年落成的新加坡室内体育馆。

唐振辉说，当局考虑将新场馆建在现有的室内体育馆附近，新场馆的容量应该至少等同于现有场馆，新加坡室内体育馆也将继续运营到新场馆开始运作，尽可能减少对活动的干扰。

政府要兴建新场馆的消息宣布后，有些公众就开始在社交媒体上发文，呼吁当局保留新加坡室内体育馆。他们的理由是，新加坡室内体育馆已经是一个承载了人们许多回忆的地标，而且也是已故世界知名建筑师丹下健三（Kenzo Tange）的作品。

如果现有场馆能够通过重新设计内部空间和采用新科技来焕发新的生命，或者转换其他用途，将能避免这个用了不到40年的场馆被拆除的命运，在保存集体记忆的同时，也符合人们对环保的诉求。

唐振辉说，当局将研究现有室内体育馆未来的计划，并在适当时候公布更多详情。笔者相信，新加坡携手前进运动报告提到要让人民有更多的参与空间，目前这座室内体育馆建筑下来的命运，希望也会考虑民间的声音。