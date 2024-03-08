调查：新加坡人对政府信任度 微升一个百分点达77％

一项国际调查显示，新加坡人民对政府的信任度微升一个百分点，达到77%，在28个受调查国家中排在第四位。

同去年比较，有11个国家的人民对政府的信任度上升，14个国家下跌。

排在前三位的是沙特阿拉伯、中国，以及阿拉伯联合酋长国，紧跟新加坡之后的为印度、印度尼西亚，以及马来西亚。

国际咨询公司爱德曼（Edelman）日前在网上发布2024年的全球信任度调查报告。全球六大洲有超过3万2000人参与这项于去年11月展开的调查，其中新加坡有1150人。

调查结果显示，全球有63%的人担心政府领导人会说一些他们明知道是假的事情或夸大其辞，来故意误导人民。

学者：政府果断处理事故或是维持人民信任原因

执政的人民行动党去年经历了莱道路（Ridout Road）黑白洋房事件、前国会议长陈川仁因婚外情而辞去所有职务，以及前交通部长易华仁的贪污调查，但爱德曼的调查显示，人民对政府的支持率不跌反微升。

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文接受《联合早报》访问时认为，行动党政府多年来建立了人民对它的信任，去年的争议看来没腐蚀这个信任。

陈庆文相信，政府果断处理事故可能是人民信任度得以维持的原因。政府处理冠病疫情的方式，以及过后迅速重开边境、稳定经济，也可能争取了更多人民的信任。

“换个角度来思考，如果没发生这些事故，调查结果可能会更好。”

新加坡国立大学政治系副主任比尔维尔星（Bilveer Singh）副教授则对调查结果感到讶异，并相信不少人肯定也会产生怀疑。

他指出，淡马锡控股投资加密货币交易所FTX蒙受损失、生活费持续上涨，以及消费税调高，都多少影响了人心。

他还说，新加坡人非常相信唯才制度，表现好该嘉奖、表现不好就该领罚，加上对经济和通货膨胀影响非常敏感，按去年的情况来说，人民信任度应该会下跌，或至少维持不变。

新加坡政策研究所高级研究员许林珠博士则指出，也许人民认为政府妥当处理了事故，或他们在接受这信任度调查时，所考虑的因素比这些事故来得更重要。

她说，受访者或许认为政府真诚照顾他们的利益，相信政府关心他们。政府2023年和前几年实施的最重要政策及措施，包括定心与援助配套、健康SG、加快建造组屋，以及为等待组屋完工的人民提供租赁组屋。

许林珠也注意到同新加坡一起排名在前的有把许多资源直接重新分配给人民的阿拉伯国家，以及从冠病疫情中缓慢复苏的中国。

“这类信任度指数促使我们更深入思考各国政府在如何照顾人民、人民如何看待这些努力，以及我们接触到有关这些国家及人民的报道是否反映真实情况；这也提醒我们要深入了解情况，不要妄下判断。”

调查报告：国人对媒体信任度微升一个百分点 达六成

全球信任度调查报告也针对人民对媒体的信任度进行调查。新加坡人对媒体的信任度同样微升一个百分点，达到六成。

新加坡管理大学李光前商学院教授冯时光受访说，这个结果同其他国际机构的调查结果一致，并不令人意外。他指出，本地民众能从许多管道获取消息，但往往会同主流媒体报道进行核对，证实消息的可靠性，显示他们对主流媒体的信任。

他认为主流媒体的挑战在于维持这个信任度，必须保持报道客观公正及信息准确可信，以及开拓更多管道接触受众。