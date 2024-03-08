警方等展开突击执法行动 四天62名男女被捕或助查

新加坡警察部队与多个执法机构联手执法打击犯罪活动，四天共62人因为涉及各类罪行被逮捕或协助调查。

新加坡警察部队星期四（3月8日）发文告指出，东陵警署联合刑事侦查局、人力部、民防部队、卫生科学局，以及移民与关卡局，于2月28日至3月2日在全岛展开突击行动。

在三次行动中，当局逮捕了涉嫌触犯妇女宪章、赌博管制法令、雇用外来人力法令、滥用毒品法令、社团法令及刑事诉讼法等各类罪行的男女；共有62人（14男48女）在行动中被捕或被调查，他们的年龄介于21岁和75岁。

《联合早报》记者在其中一晚跟随执法人员，突击了乌节路一带的两家KTV，直击执法人员逮捕29名涉及各类罪行男女的经过。

KTV包厢搜获电子烟

在突击卡佩芝大厦（Cuppage Plaza）KTV的行动中，约23名女子从夜店不同角落被带到一个包厢里围坐一起，执法人员逐一仔细搜查了她们的随身包包、外套和身上的衣物。

在搜查的过程中，执法人员陆续查获电子烟。据记者现场观察，执法人员在该KTV包厢搜获的电子烟至少有11支。

执法人员在突击过程中搜获的电子烟。（林明顺摄）

为了避免混淆，执法人员在女子身上贴上印有不同号码的贴纸，然后按号码收集她们的工作准证和护照。据观察，包厢里的女子大多数持越南护照，一些在被要求提供证件时露出慌张神色，发现有媒体随行时更不断遮脸回避镜头。

午夜后，执法人员再到远东购物中心（Far East Shopping Centre）突击另一家KTV。面对执法人员的突然出现，夜店里先是一阵骚乱，四五名女子更企图趁乱逃走，随身包包里的物品和高跟鞋在KTV门口散落一地。

执法人员跟着扣留了大约48名女子，她们被令分坐两个包厢接受调查，另有两名企图逃离的外籍男子则坐在包厢外的走廊上被问话。被问到为何逃跑时，两人声称是出于本能反应，看到几名女子往外跑，自己也跟了上去，事前完全不知发生什么事。两人还称自己刚到KTV，连酒都还没喝。

包厢内进行搜查时，包厢外的两名外籍男子也被盘问。（林明顺摄）

据了解，两人相信是在没有工作准证的情况下在KTV工作，疑违反雇用外来人力法令被捕。

突击进行时，好些KTV顾客已经喝开，甚至已有醉意，其中一名被搜出电子烟的男子，在面对卫生科学局执法人员的问话时显得有点激动，几经交涉才勉强配合，提供个人资料。

调查进行至约凌晨3时，第二家KTV里被怀疑触犯条例的10余名男女事后都被上铐带走。

被捕者当中，有12名女子（介于25岁和35岁）疑抵触妇女宪章，另有两男八女（介于21岁和43岁）则相信违反雇用外来人力法令。

其中一名违反雇用外来人力法令的女子也涉嫌抵触滥用毒品法令，与另五名女子（介于23岁和34岁）一起被捕。

警方表示，被捕女子当中有三人拥有电子烟，另六名男子（介于26岁和46岁）也因持电子烟而被查。

在上述两家KTV展开的突击中，共有16支电子烟被起获。

被捕者还包括一名涉抵触社团法令的54岁男子，以及一名涉抵触刑事诉讼法的相关法令的58岁女子。

两家KTV也涉嫌抵触防火安全条例，民防部队将就此采取进一步行动。

22名女子抵触妇女宪章被捕

在2月28日至29日进行的另外一场执法行动中，东陵警署警员突击了马里士他路、乌节路、汤申路和里峇峇利路的按摩场所和商业单位，共有22名女子（介于23岁和46岁）因抵触妇女宪章被捕。

执法人员也在2月28日到黄埔一带取缔非法赌博，五名男子（介于65岁和75岁）疑触犯赌博管制法令被捕。超过2300元现款，手机和一些赌博用具被起获。

东陵警署署长张志明高级助理警察总监说：“由东陵警署领导的联合行动，展示了警方持续努力保证公众安全的决心。我们将继续保持行动的力度，并与其他执法机构密切合作，对涉及非法活动者采取严厉行动。”

针对62人的调查还在进行中。